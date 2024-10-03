Как удалить застывший воск с одежды: спасательные лайфхаки

Как убрать воск с одежды - задача не из простых, если не знать простых и действенных советов.

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Как убрать воск с одежды от свечи / Коллаж: Главред, фото: pixabay, StocktonBSmalls

Многие хотя бы раз в жизни сталкиваются с проблемой, как убрать пятна от воска с ткани. С первого раза нелегко определить, чем смыть воск, однако пользователи Reddit поделились ценными советами.

Самый эффективный способ избавиться от загрязнений - это выбрать, чем смыть воск. Для этого лучше всего подойдет обычная жидкость для мытья посуды, которая растворяет воск на ура. После этого следует постирать одежду в стиральной машинке.

Существует еще один эффективный лайфхак. Сначала нужно правильно подготовить одежду. Деревянной лопаткой соскребите как можно больше воска, оставшегося на ткани. Нагрейте утюг до средней температуры, приложите чистую хлопчатобумажную ткань на пятно, а затем подержите утюг над тканью. Утюг растопит воск, а ткань впитает его.

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Делайте это, пока вы не вычистите как можно больше воска из ткани, а затем постирайте одежду, если это возможно. Если нет - отнесите в химчистку. Этот способ наиболее эффективен, если вы ищете, как убрать воск от свечи с платья, или как убрать застывший воск с одежды.

Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

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