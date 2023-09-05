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Девушка показала, как сделать салфетки из воска: потрясная замена пищевой пленке

Елизавета Бельмас
5 сентября 2023, 16:51 обновлено 5 сентября, 17:03
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Главред расскажет, какие продукты можно хранить в восковых салфетках и как сделать их самостоятелно.
Как сделать салфетки из воска
Как сделать салфетки из воска / коллаж: главред, фото: скриншот

Восковые салфетки или как ещё их называют вощанки - это экологичная и надежная замена пищевой пленке. Однако мало кто знает, что их можно сделать самостоятельно. Мы расскажем, какие продукты можно хранить в восковых салфетках и как их сделать самостоятельно.

Для чего нужна вощанка

Уже давно хозяйки привыкли хранить продукты в специальных контейнерах, но не все. Некоторые части продуктов гораздо удобнее обернут в пищевую пленку. Однако пищевая пленка - не совсем экологичный товар и продукты в ней могут достаточно быстро портиться. Вощанка же в свою очередь дольше сохраняет свежесть продуктов не только благодаря тому, что дышит, но и тому, что за счет воска обладает антибактериалными свойствами.

Как сделать салфетки из воска - на примере девушки из ТикТок

Девушка в ТикТок показала, как сделать вощанку и какую ткань использовать для восковых салфеток лучше.

видео дня

Для этого вам приходится натуралная ткань, ножницы, утюг, воск, терка и духовка.

Смотрите видео о том, как сделать вощанку своими руками:

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