Пролить бокал красного вина на одежду, диван или ковер — это всегда стресс. Яркий цвет и сложный состав вина делают пятна особенно заметными и трудными для удаления. Однако есть способы, как убрать пятна красного вина с одежды и других поверхностей, действуя быстро и правильно.
Как вывести пятна от красного вина?
Главное правило — не пытайтесь сразу тереть пятно! По словам экспертов, затирание может вдавить вино глубже в ткань, усложняя его удаление, пишет express. Для эффективного удаления важно использовать правильные методы и продукты.
Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
Что использовать для удаления пятен?
Красное вино содержит танины и хромогены, которые окрашивают ткань. Чтобы избавиться от пятен, подойдут пористые порошки и вещества, которые могут впитать жидкость. Вот что можно использовать:
Поваренная соль — одно из самых распространенных средств.
Пищевая сода — хорошо подходит для деликатных тканей.
Тальк или детская присыпка — эффективно впитывают влагу.
Кошачий наполнитель — отлично вытягивает жидкость из плотных материалов, таких как ковры.
Как правильно убрать пятно?
Как только пролилось вино, сразу нанесите на пятно сухой порошок — соль, соду или другой впитывающий материал. Это поможет вытянуть жидкость.
- Промокните: не трите пятно, а аккуратно промокните его бумажным полотенцем, чтобы не вдавливать вино в ткань.
- Используйте окси-очистители: если порошок не справился, попробуйте специальные окси-очистители. Они содержат перкарбонат натрия, который при смешивании с водой превращается в перекись водорода.
- Жидкость для мытья посуды: смешайте три части перекиси водорода с одной частью моющего средства и нанесите на пятно. Оставьте на 20 минут, затем снова промокните.
Что делать, если пятно старое?
Если пятно от красного вина осталось незамеченным и засохло, его удаление может быть сложнее. В этом случае можно попробовать замочить ткань в растворе с уксусом или специальным пятновыводителем, а затем постирать в холодной воде.
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