Как вывести пятна от красного вина с чего угодно: эксперты назвали лучшие средства

Нужно действовать очень быстро и осторожно.

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Как вывести пятна от красного вина / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Пролить бокал красного вина на одежду, диван или ковер — это всегда стресс. Яркий цвет и сложный состав вина делают пятна особенно заметными и трудными для удаления. Однако есть способы, как убрать пятна красного вина с одежды и других поверхностей, действуя быстро и правильно.

Как вывести пятна от красного вина?

Главное правило — не пытайтесь сразу тереть пятно! По словам экспертов, затирание может вдавить вино глубже в ткань, усложняя его удаление, пишет express. Для эффективного удаления важно использовать правильные методы и продукты.

Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. видео дня Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Что использовать для удаления пятен?

Красное вино содержит танины и хромогены, которые окрашивают ткань. Чтобы избавиться от пятен, подойдут пористые порошки и вещества, которые могут впитать жидкость. Вот что можно использовать:

Поваренная соль — одно из самых распространенных средств.

Пищевая сода — хорошо подходит для деликатных тканей.

Тальк или детская присыпка — эффективно впитывают влагу.

Кошачий наполнитель — отлично вытягивает жидкость из плотных материалов, таких как ковры.

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Как правильно убрать пятно?

Как только пролилось вино, сразу нанесите на пятно сухой порошок — соль, соду или другой впитывающий материал. Это поможет вытянуть жидкость.

Промокните : не трите пятно, а аккуратно промокните его бумажным полотенцем, чтобы не вдавливать вино в ткань.

: не трите пятно, а аккуратно промокните его бумажным полотенцем, чтобы не вдавливать вино в ткань. Используйте окси-очистители : если порошок не справился, попробуйте специальные окси-очистители. Они содержат перкарбонат натрия, который при смешивании с водой превращается в перекись водорода.

: если порошок не справился, попробуйте специальные окси-очистители. Они содержат перкарбонат натрия, который при смешивании с водой превращается в перекись водорода. Жидкость для мытья посуды: смешайте три части перекиси водорода с одной частью моющего средства и нанесите на пятно. Оставьте на 20 минут, затем снова промокните.

Что делать, если пятно старое?

Если пятно от красного вина осталось незамеченным и засохло, его удаление может быть сложнее. В этом случае можно попробовать замочить ткань в растворе с уксусом или специальным пятновыводителем, а затем постирать в холодной воде.

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