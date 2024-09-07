Изумительно вкусно: как делается настоящее вино из винограда

Для домашнего виноделия рекомендуется выбирать сорта винограда, которые обеспечивают хороший баланс между сахаром и кислотностью.

https://glavred.info/lifehack/izumitelno-vkusno-kak-delaetsya-nastoyashchee-vino-iz-vinograda-10595054.html Ссылка скопирована

Рецепт домашнего вина из винограда / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

С приходом осени наступает время и для уборки винограда. Если урожай очень большой, то можно приготовить роскошное домашнее вино из винограда. На Youtube-канале Полезные советы агронома рассказали весь процесс - от сбора урожая и до

Как определить, что пора убирать виноград

Чтобы определить правильный момент для уборки урожая, следует учитывать несколько факторов.

Во-первых, разные сорта имеют разные сроки уборки. Существуют ранние, средние и поздние сорта, и их нужно убирать в зависимости от их зрелости.

Если на ягодах начинается заизюмливание, это сигнализирует о том, что время уборки пришло. В этот момент ягоды уже не наберут больше сахара, и кислотность будет наименьшей.

При сборе винограда нужно не допускать осыпания ягод. Если они все же падают, лучше использовать секатор или ножницы для аккуратного срезания гроздей.

Виноград лучше собирать в сухую и солнечную погоду / скриншот

Лучше всего собирать виноград в сухую, солнечную погоду, чтобы избежать гниения и повреждений.

Собранные ягоды необходимо отсортировать по сортам и качеству. Это важно для дальнейшей переработки.

После сбора виноград следует хранить в прохладном месте до переработки, чтобы избежать ферментации.

Какие сорта винограда лучше для домашнего виноделия

Для домашнего виноделия рекомендуется выбирать сорта винограда, которые обеспечивают хороший баланс между сахаром и кислотностью.

Мускат. Отличается ярким ароматом и сладким вкусом, идеально подходит для десертных вин.

Каберне Совиньон. Популярный сорт для красных вин, обладает насыщенным вкусом и хорошей структурой.

Шардоне. Широко используется для белых вин, может быть как сухим, так и сладким.

Саперави. Красный сорт, известный своей стойкостью и способностью к созреванию.

Рислинг. Хорош для сладких и полусладких вин, обладает высокой кислотностью и ароматом.

Как приготовить домашнее вино

Многие советуют оборвать ягоды винограда с веточек, но Николай Петрович придерживается другого мнения. По его словам, этот процесс занимает слишком много времени, поэтому он просто сортирует виноград по разным емкостям (черный и белый отдельно) и разбивает ягоды насадкой миксер на электродрели. Для того, чтобы перебить весь виноград, понадобится от трех до пяти минут.

Сколько воды и сахара добавлять в виноградное вино

После того как ягоды винограда разбиты миксером, нужно добавить сахар. Николай Петрович советует добавить 20% раствора сахара.

То есть на 35-40 литров винограда, понадобится 7-8 литров 20% раствора сахара.

"Почему 20%? Каждые 2% сладости или сахара дают 1 градус крепости. Таким образом можно получить десятиградусное вино", - объясняет он.

Жидкость должна быть комнатной температуры. Когда сахар смешивается с водой, она должна быть горячей, чтобы сахар быстро растворился.

Сначала сусло можно оставить на улице при температуре 20-24 градуса. Днем емкость может быть открыта, а ночью ее следует накрыть одеялом, чтобы сохранялась температура была не меньше 18-19 градусов. Настаивается сусло 7-8 дней.

Смотрите видео - Как сделать изумительно вкусное вино из винограда:

"Шапку", которая образуется в процессе брожения, нужно один-два раза в день смешивать с основной массой. В последний день брожения "шапку" не трогают - так получится максимально избежать осадка в вине.

После 7 дней брожения "шапка" аккуратно убирается при помощи дуршлага.

Сусло необходимо слить, аккуратно убирая осадок дрожжей, который образуется на дне.

Агроном советует использовать шланг для переливания, избегая захвата осадка, чтобы не получить мутное вино. Далее можно добавить 3% сахара для повышения крепости вина.

Далее сусло переливается в другую емкость. На банку или бутыль надевается перчатка, чтобы контролировать процесс выделение газа. Перчатку нужно проколоть иголкой и следить за ее состоянием.

Оптимальная температура брожения красного домашнего вина – 22-28°C, белого – 16-22°C. Нельзя допускать, чтобы температура опускалась ниже 15°C. В противном случае брожение остановятся, и сахар не успеет переработаться в спирт.

Сколько нужно сахара на 1 литр виноградного сока для вина

Для поддержания нормального брожения сахаристость сусла нельзя делать больше 15-20%. Чтобы обеспечить это условие, сахар вносят частями. Через 2-3 дня после начала брожения попробуйте сок на вкус. Когда он станет кисловатым (сахар переработался), следует внести 50 грамм сахара на каждый литр сока. Для этого в отдельную емкость сливают сусло, разбавляют в нем сахар, затем полученный винный сироп выливают обратно в бутыль.

Процедуру повторяют 3-4 раза в первые 14-25 дней брожения. В определенный момент сахаристость сусла будет снижаться очень медленно, это значит, что сахара достаточно.

Как только перчатка через 8-12 дней упадет, нужно производить снятие с осадка, то есть снова нужно сливать.

Youtube-канал "Полезные советы агронома" На Youtube-канал "Полезные советы агронома" подписаны 174 тысячи подписчиков. Ведет его Николай Петрович. Вся его жизнь была связана с сельским хозяйством. Во времена СССР был главным агрономом в одном из самых больших колхозов в Крыму. Позиционирует себя как "практик, связавший всю свою жизнь с землей". Также работал старшим инспектором по карантину растений на границе Украины с Россией. На своем канале Николай Петрович рассказывает о секретах выращивания огородных и садовых культур, комнатных цветов и т.д.

Сколько раз нужно сливать вино с осадка

В целом, поцеживание и переливание из одной ёмкости в другую нужно повторить несколько раз — это позволяет не только очистить сок, но и насытить его кислородом, который способствует брожению и улучшает вкус вина.

Когда перчатка в течение 1-2 дней не поднимается, пришло время перелить молодое виноградное вино в другую емкость. Дело в том, что на дне собираются погибшие грибки, долго находясь в вине, они вызывают горечь и неприятный запах.

За один два дня до снятия вина с осадка бродильную емкость нужно поставить на возвышение над полом (50-60 см). Когда осадок вновь окажется на дне, вино необходимо слить в чистую и сухую емкость через прозрачный мягкий шланг. Конец трубки нельзя подносить к осадку ближе, чем на 2-3 сантиметра.

Так как активное брожение уже закончилось, весь добавленный на данном этапе сахар не будет перерабатываться в спирт.

Сахар нужно добавлять, ориентируясь на вкусовые предпочтения, но не более 250 грамм на литр. Если сладость вина вас устраивает, дополнительно подслащать не стоит.

Вино переливается в бутыль до самого верха, чтобы избежать контакта с кислородом. Емкость хранится в темном погребе или подвале при температуре 5-16°C. Важно не допускать резких температурных перепадов, иначе вкус ухудшится. Минимальный срок выдержки белого вина – 40 дней, красного – 60-90 дней.

При появлении на дне осадка слоем 2-5 см опять же стоит перелить вино из одной емкости в другую через трубочку, оставляя осадок на дне.

Как сообщал Главред, для разнообразия домашнего стола хозяйки с удовольствием замораживают различные ягоды и фрукты. Но можно ли замораживать виноград в домашних условиях? Читайте совет для хозяек, чтобы сохранить ягоды до зимы.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред