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Чем отстирать белые пятна от дезодоранта: женщина поделилась интересным способом

Мария Николишин
9 сентября 2024, 21:27
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Удалить белые пятна от дезодоранта с черной рубашки можно очень простым, но действенным домашним способом.
Чем отстирать белые пятна от дезодоранта: женщина поделилась интересным способом
Чем отстирать белые пятна от дезодоранта / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Белые или желтые пятна от дезодоранта или антиперспиранта - довольно распространенная проблема, с которой, пожалуй, приходилось столкнуться каждому. Главред рассказывает, как вывести белые пятна от дезодоранта на черной одежде.

Как убрать белые пятна под мышками на черной футболке

Автор YouTube канала "Советы для дома" поделилась собственным действенным способом решения этой проблемы.

Для того, чтобы отстирать белые пятна, нужно взять пол кружки теплой воды и добавить туда 4 столовые ложки лимонной кислоты. Данную смесь нужно хорошо размешать, и замочить в ней грязные места на одежде на 2 часа.

Когда время выйдет, нужно взять хозяйственное мыло и постирать с ним грязные участки. После этого одежду нужно снова намылить, полить средством для мытья посуды и оставить на 2 часа.

Далее одежду нужно еще раз постирать и высушить. Пятен от дезодоранта больше не останется.

Смотрите видео, как убрать белые пятна на черной одежде:

Что известно YouTube канал "Советы для дома"?

"Поради для дома" - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Чем отстирать белые пятна от дезодоранта: женщина поделилась интересным способом
Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

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