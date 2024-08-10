Будут сиять чистотой: несравненный метод, как отстирать полотенца от жира и пятен

Нужны всего три ингредиента, в которых надо замочить кухонные полотенца - и от пятен даже следа не останется.

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Как отстирать полотенца от жира и пятен/ коллаж: Главред, фото: скрин

Кухонные полотенца являются одними из самых загрязненных вещей дома у каждого из нас, ведь во время использования на них попадают жир и другие загрязнения, которые отстирать достаточно сложно.

Автор YouTube-канала "Кухня з кишені. Справи домашні" рассказала о самом эффективном и очень простом способе, в чем замочить кухонные полотенца, чтобы они стали идеально чистыми.

Этот способ заключается в том, что нужно будет прокипятить полотенца с подсолнечным маслом и еще двумя ингредиентами.

Для того, чтобы отбелить полотенца, потребуется большая кастрюля (примерно на 10 л), в которую нужно налить примерно 9 л воды.

Также потребуются сухой отбеливатель, несколько столовых ложек масла и чуть больше, чем полстакана стирального порошка.

Воду вскипятить. Когда вода закипит, дать ей несколько минут, чтобы остыла. Далее добавить масло и стиральный порошок и хорошо перемешать. После этого всыпать сначала одну столовую ложку сухого отбеливателя, а чуть позже - вторую. После добавления отбеливателя надо хорошо перемешать и следить, чтобы раствор не поднялся слишком сильно, ведь он начнет пениться.

Далее положить все грязные полотенца в кастрюлю. Именно поэтому нельзя наполнять кастрюлю до краев, ведь в раствор еще должны поместиться все полотенца.

Полотенца нужно оставить в этом растворе отмокать на 10 часов, накрыв кастрюлю крышкой и периодически помешивая.

Когда это время пройдет, их можно постирать либо вручную, либо в стиральной машине.

Смотрите видео о том, как отстирать полотенца от жира и пятен:

Что известно о YouTube-канале "Кухня з кишені & Справи домашні"? YouTube-канал "Кухня з кишені & Справи домашні" создала украинка Любовь Федюкевич, которая в своих видео рассказывает о кулинарии, а также дает советы по разным домашним делам. На канал подписалось 83,8 тыс. пользователей

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