Будут сиять чистотой: несравненный метод, как отстирать полотенца от жира и пятен

Кухонные полотенца являются одними из самых загрязненных вещей дома у каждого из нас, ведь во время использования на них попадают жир и другие загрязнения, которые отстирать достаточно сложно.
Автор YouTube-канала "Кухня з кишені. Справи домашні" рассказала о самом эффективном и очень простом способе, в чем замочить кухонные полотенца, чтобы они стали идеально чистыми.
Этот способ заключается в том, что нужно будет прокипятить полотенца с подсолнечным маслом и еще двумя ингредиентами.
Для того, чтобы отбелить полотенца, потребуется большая кастрюля (примерно на 10 л), в которую нужно налить примерно 9 л воды.
Также потребуются сухой отбеливатель, несколько столовых ложек масла и чуть больше, чем полстакана стирального порошка.
Воду вскипятить. Когда вода закипит, дать ей несколько минут, чтобы остыла. Далее добавить масло и стиральный порошок и хорошо перемешать. После этого всыпать сначала одну столовую ложку сухого отбеливателя, а чуть позже - вторую. После добавления отбеливателя надо хорошо перемешать и следить, чтобы раствор не поднялся слишком сильно, ведь он начнет пениться.
Далее положить все грязные полотенца в кастрюлю. Именно поэтому нельзя наполнять кастрюлю до краев, ведь в раствор еще должны поместиться все полотенца.
Полотенца нужно оставить в этом растворе отмокать на 10 часов, накрыв кастрюлю крышкой и периодически помешивая.
Когда это время пройдет, их можно постирать либо вручную, либо в стиральной машине.
Смотрите видео о том, как отстирать полотенца от жира и пятен:
Что известно о YouTube-канале "Кухня з кишені & Справи домашні"?
YouTube-канал "Кухня з кишені & Справи домашні" создала украинка Любовь Федюкевич, которая в своих видео рассказывает о кулинарии, а также дает советы по разным домашним делам.
На канал подписалось 83,8 тыс. пользователей
Вас также может заинтересовать:
- Потерянное слово найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку дается всего 9 секунд
- Загадка, которая запутает каждого: нужно найти цифру-самозванку
- Найти кольцо за 9 секунд сможет только гений: непростая загадка на проверку внимательности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред