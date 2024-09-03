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Как убрать желтые пятна и разводы на ванной без химии: 3 народные средства

Сергей Кущ
3 сентября 2024, 09:42
36
Если дорогие чистящие средства с резким запахом вам не по душе, то можно обратиться к проверенным народным методам.
Как убрать желтые пятна и разводы на ванной
Как убрать желтые пятна и разводы на ванной / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Желтые пятна, известковый налет и ржавчина на поверхности ванны могут серьезно испортить её внешний вид и даже повлиять на здоровье. Если дорогие чистящие средства с резким запахом вам не по душе, то можно обратиться к проверенным народным методам.

Как почистить ванну содой и уксусом?

Сода и уксус — это классическое сочетание, которое отлично справляется с удалением желтых пятен и налета, пишет портал На пенсии. Вот как это сделать:

  • Нанесите соду на мокрую поверхность ванны, уделяя особое внимание проблемным зонам. Слегка потрите их содой.
  • Оставьте соду на 20 минут.
  • В пульверизатор налейте столовый уксус и распылите его на поверхность ванны, покрытую содой.
  • Подождите, пока произойдет химическая реакция — начнется активное вспенивание.
  • Через 30 минут протрите загрязненные места губкой и смойте всё водой.

Этот метод поможет не только удалить пятна, но и освежить внешний вид вашей ванны.

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Как почистить ванну уксусом?

Уксус — ещё одно эффективное средство, которое может помочь в борьбе с налетом и пятнами:

  • Смочите куски ткани в уксусе и уложите их на загрязненные участки.
  • Остальную поверхность ванны обработайте уксусом из пульверизатора.
  • Оставьте уксус на 30 минут, после чего протрите ванну поролоновой губкой и смойте водой.
  • Уксус эффективно разъедает налет и ржавчину, возвращая ванне первоначальную белизну.
Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как очистить ванну лимонной кислотой?

Лимонная кислота — еще один доступный вариант для удаления сложных загрязнений:

  • Растворите 100 г лимонной кислоты в литре теплой воды.
  • Смочите раствором всю поверхность ванны, а на сильно загрязненные участки положите смоченные куски ткани.
  • Оставьте средство на 30 минут, затем протрите поролоновой губкой и тщательно смойте водой.
  • Лимонная кислота эффективно справляется с известковым налетом и придает ванне свежий вид.

Как очистить ванну перекисью водорода и нашатырным спиртом?

Если загрязнения особенно стойкие, попробуйте смесь перекиси водорода и нашатырного спирта:

  • Смешайте аптечный раствор перекиси водорода с нашатырным спиртом в пропорции 1:1.
  • Смочите губку в полученном растворе и протирайте поверхность ванны.
  • Оставьте средство на 30-60 минут, затем тщательно смойте всё водой.
  • Эта смесь хорошо удаляет даже самые трудновыводимые пятна и возвращает ванне её первоначальный блеск.

Эти простые, но эффективные способы помогут вам поддерживать ванну в чистоте, без использования агрессивной химии.

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