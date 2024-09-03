Как убрать желтые пятна и разводы на ванной без химии: 3 народные средства

Желтые пятна, известковый налет и ржавчина на поверхности ванны могут серьезно испортить её внешний вид и даже повлиять на здоровье. Если дорогие чистящие средства с резким запахом вам не по душе, то можно обратиться к проверенным народным методам.
Как почистить ванну содой и уксусом?
Сода и уксус — это классическое сочетание, которое отлично справляется с удалением желтых пятен и налета, пишет портал На пенсии. Вот как это сделать:
- Нанесите соду на мокрую поверхность ванны, уделяя особое внимание проблемным зонам. Слегка потрите их содой.
- Оставьте соду на 20 минут.
- В пульверизатор налейте столовый уксус и распылите его на поверхность ванны, покрытую содой.
- Подождите, пока произойдет химическая реакция — начнется активное вспенивание.
- Через 30 минут протрите загрязненные места губкой и смойте всё водой.
Этот метод поможет не только удалить пятна, но и освежить внешний вид вашей ванны.
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Как почистить ванну уксусом?
Уксус — ещё одно эффективное средство, которое может помочь в борьбе с налетом и пятнами:
- Смочите куски ткани в уксусе и уложите их на загрязненные участки.
- Остальную поверхность ванны обработайте уксусом из пульверизатора.
- Оставьте уксус на 30 минут, после чего протрите ванну поролоновой губкой и смойте водой.
- Уксус эффективно разъедает налет и ржавчину, возвращая ванне первоначальную белизну.
Как очистить ванну лимонной кислотой?
Лимонная кислота — еще один доступный вариант для удаления сложных загрязнений:
- Растворите 100 г лимонной кислоты в литре теплой воды.
- Смочите раствором всю поверхность ванны, а на сильно загрязненные участки положите смоченные куски ткани.
- Оставьте средство на 30 минут, затем протрите поролоновой губкой и тщательно смойте водой.
- Лимонная кислота эффективно справляется с известковым налетом и придает ванне свежий вид.
Как очистить ванну перекисью водорода и нашатырным спиртом?
Если загрязнения особенно стойкие, попробуйте смесь перекиси водорода и нашатырного спирта:
- Смешайте аптечный раствор перекиси водорода с нашатырным спиртом в пропорции 1:1.
- Смочите губку в полученном растворе и протирайте поверхность ванны.
- Оставьте средство на 30-60 минут, затем тщательно смойте всё водой.
- Эта смесь хорошо удаляет даже самые трудновыводимые пятна и возвращает ванне её первоначальный блеск.
Эти простые, но эффективные способы помогут вам поддерживать ванну в чистоте, без использования агрессивной химии.
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