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Удалить жевательную резинку с одежды очень легко: пять проверенных способов

Даяна Швец
7 октября 2024, 16:06
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Из-за своей клейкости резинка легко прилипает к тканям и может стать настоящей проблемой во время стирки.
жвачка
Как быстро отчистить жвачку с одежды / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: скрин

Жевательная резинка - одно из любимых быстрых сладких развлечений как для детей, так и для взрослых. Однако бывает очень неприятно, когда она оказывается не во рту, а на одежде. Эксперты sunrise-cleaning рассказали о нескольких советах, которые помогут вам, если жевательная резинка все же прилипла к одежде.

Охлаждение или нагревание

Чтобы легче снять резинку с одежды, попробуйте заморозить ее. Протрите пораженное место кубиком льда, пока резинка не затвердеет, а затем осторожно соскребите ее ножом или другим твердым предметом. Если хотите, можно положить одежду в морозильник, предварительно поместив ее в полиэтиленовый пакет, на несколько часов, пока резинка не станет твердой. Главное, чтобы резинка не касалась пакета, чтобы избежать размазывания.

Также помогает тепло. Вы можете использовать фен, чтобы нагреть резинку и сделать ее более эластичной, после чего аккуратно снять ее. Еще один вариант - это горячая вода или пар. Погрузив одежду в горячую воду, можно размягчить резинку и постепенно снимать ее. Но будьте осторожны, поскольку при нагревании резинка может растечься и стать еще более липкой. Используйте зубную щетку или другой инструмент для удаления остатков.

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Сколько порошка сыпать в стиралку

Стандартный норматив при стирке белья - 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2-3 ложек будет вполне достаточно.

Использование утюга

Если резинка прилипла к ткани, можно попробовать снять ее с помощью утюга. Положите картон между одеждой и гладильной доской, чтобы резинка не прилипла к ней. Нагрейте утюг до средней температуры и гладьте ткань, пока резинка не начнет прилипать к картону. Постепенно резинка должна остаться на картоне, а не на одежде.

Арахисовое масло

Благодаря своим природным маслам арахисовое масло может стать помощником в удалении резинки. Нанесите толстый слой арахисового масла на резинку и подождите минуту. После этого аккуратно соскоблите резинку ножом. Однако не забудьте постирать одежду после этого, ведь арахисовое масло может оставить жирные пятна. Используйте пятновыводитель, прежде чем стирать одежду.

Кокосовое масло

Кокосовое масло также может пригодиться, когда речь идет об удалении жевательной резинки с ткани. Нагрейте небольшое количество масла, а затем смочите им место с резинкой. Масло поможет растворить резинку, и ее можно будет легко снять. После этого удалите лишнее масло, чтобы избежать пятен, и постирайте одежду.

Осторожное удаление и стирка

Если резинка еще свежая, ее можно легко удалить, просто соскоблив аккуратно без чрезмерных усилий. Затем постирайте одежду, чтобы избавиться от мелких остатков. Можно использовать пинцет, чтобы не размазывать резинку по ткани. Но не забудьте бросить одежду в стирку после любой из этих процедур, чтобы удалить любые остатки липкого вещества.

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Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

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