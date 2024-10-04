Как не угробить авто: копеечное средство вмиг убьет ржавчину на тормозных дисках

Как убрать ржавчину с тормозного диска - что является причиной ржавления тормозных дисков.

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Нужно ли менять ржавые тормозные диски / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geraldoswald62, Pixabay/planet_fox

Тормозной диск – это важнейший элемент тормозной системы любого автомобиля. Его исправность и правильное функционирование являются одним из определяющих факторов безопасности эксплуатации автомобиля.

У многих водителей возникает вопрос по поводу того, можно ли пользоваться автомобилем, если тормозные диски имеют заметный налет ржавчины. Как утверждают опытные механики, если соблюдать правила эксплуатации тормозных дисков, проблем с их работой возникать не должно.

Смотрите видео – внедрение техосмотра:

Чем опасна ржавчина на тормозном диске

Появление ржавчины на тормозном диске объясняется простейшей химической реакцией – на металлической поверхности образуется шероховатый налет, который имеет рыхлую структуру с цветом от красно-оранжевого до рыже-коричневого. Как известно, коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического взаимодействия с окружающей средой.

Не трудно догадаться, что ржавчина не способствует безопасной эксплуатации автомобиля, ведь она является опасным абразивным материалом на важной части тормозной системы. Это может спровоцировать ситуацию, когда колодка и диск будут изнашиваться быстрее из-за ржавчины. Не редко случается так, что покрывшиеся толстым слоем ржавчины тормозные диски провоцировали заклиниванию.

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Что делать, если заржавел тормозной диск

Много зависит от места и условий хранения автомобиля. Если вы оставляете авто на длительный срок, рекомендуется остановить свой выбор на хорошо проветриваемых сухих местах без воды. Если вы заметили образование ржавчины на тормозных дисках, советуют с силой продавить тормоз и резко сбросить скорость с 90 до 50 км/ч. Процедуру можно повторить, тем самым разогреются колодки и диски и влага испарится.

Как убрать ржавчину с тормозного диска

Среди действенных способов удаления ржавчины с тормозного диска – использование абразивных материалов. Можно взять наждачную бумагу, затем немного увлажнить диск и тщательно отполировать его до исходного состояния. Эта процедура даст результат в борьбе с верхним слоем ржавчины.

Чем покрыть тормозные диски от коррозии

В специализированных автомагазинах богатый выбор специальных средств по уходу за тормозными дисками. Для того, чтобы предотвратить их коррозию, они смачиваются качественным антикоррозионным маслом и упаковываются в пластмассовую пленку. Непосредственно перед монтажом, мастер на сервисе очищает тормозной диск при помощи растворителя (очистителя тормозов).

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