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Из чего на самом деле изготавливают жевательную резинку: люди удивлены ответом

Юлия Закрепа
2 октября 2024, 14:40обновлено 2 октября, 16:16
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Как изготавливают жевательную резинку и из чего - в Сети удивили "рецептом" резинки.
Из чего на самом деле изготавливают жевательную резинку: люди удивлены ответом
Из чего изготавливают жевательную резинку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Мало кто знает из чего на самом деле изготавливают жевательную резинку. Известно, что когда-то делали ее из жевательного сока дерева Sapodilla, однако со временем рецептура изменилась.

BBC Science Focus сообщает, что сейчас большинство компаний используют вещество под названием полиизобутилен для производства резинки. Это основной компонент бутилкаучука, который часто используют в производстве камер. Однако не каждая компания, которая указывает "основу жевательной резинки", будет использовать это, но это выглядит странно, передает Ladbible.

"Полиизобутилен смешивают с пластификаторами и пищевыми материалами, чтобы сделать резинку пригодной для жевания. Успех чикла и полиизобутилена частично заключается в узком температурном диапазоне, в котором материалы размягчаются. Таким образом, прочный материал, который легко формировать, становится мягким и податливым в тепле рта", - пояснили в материале.

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Однако, если вы больше любите естественный, органический образ жизни, то для вас существуют жвачки, которые из того древесного сока, который был раньше. Ученые также рассмотрели возможность использования кукурузного зеина для изготовления этой важной жевательной части жвачки.

"Не стоит паниковать по этому поводу, потому что для того, чтобы жевательная резинка была безопасной, ее сначала нужно классифицировать как такую, чтобы продать. Хотя это, возможно, вызвало немного беспокойства относительно того, что на самом деле представляет собой жевательная резинка, все еще существует давний страх ее проглотить", - добавили в издании.

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LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют аудиторию, приближающуюся к миллиарду, с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

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