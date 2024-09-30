Можно ли есть сырое тесто: мало кто знает, какая опасность подстерегает тех, кто так делает

Наверняка многие из нас в детстве или даже во взрослом возрасте хотя бы раз пробовали сырое тесто во время приготовления оладий, пирожков, торта, кексов или любой другой выпечки. Но не все знают, что будет от сырой муки и других составляющих теста в сыром виде.
Можно ли есть сырое тесто? На самом деле тесто в сыром виде есть не стоит. Основную опасность в нем могут представлять сырые яйца, ведь в них может содержаться сальмонелла. Но этот ингредиент - не единственный, который может будет опасным. Вторым в этом списке является мука, которая тоже по определенным причинам может ударить по здоровью того, кто ее съест в сыром виде. Об этом пишет Eatingwell.
Мука не предназначена для того, чтобы ее употребляли в пищу в сыром виде. Производители обычно не обрабатывают муку, ведь она предназначена для приготовления пищи и предполагается, что ее во время приготовления будут разогревать до большой температуры, что в свою очередь убьет все бактерии.
Поэтому, как и сырые яйца, мука может быть источником сальмонеллы, а также кишечной палочки. В этом продукте могут быть опасные микроорганизмы в частности потому, что пшеница и другие злаки, из которых его изготавливают, могут выращиваться в полях в непосредственной близости к отходам животных.
Муку нельзя промыть, как например овощи и фрукты. Поэтому ей крайне необходима термическая обработка.
Поэтому, если возникает мысль, "проверить, сладкое ли тесто" или "облизать ложку после теста", лучше от этого воздержаться, чтобы не нанести серьезный вред своему здоровью.
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