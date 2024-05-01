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Предупреждали с самого детства: что будет если есть жвачку на голодный желудок

Юрий Берендий
1 мая 2024, 16:49
Жвачки доступны в разных вкусах и формах, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого. Главред выяснил основные правила по употреблению жвачек.
Предупреждали с самого детства: что будет если есть жвачку на голодный желудок
Что будет, если есть жвачку натощак - из чего делают жевательную резинку / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Жевательные резинки всегда были популярными в Украине, особенно среди молодежи. Они используются как средство для освежения дыхания, улучшения вкуса во рту после еды или просто как средство для развлечения и успокоения нервов. Однако стоит придерживаться определенных правил, сообщают эксперты "Сніданку з 1+1".

Из чего делают жевательную резинку - чем полезна жевательная шумка

Отмечается, что современную жвачку изготавливают из синтетических материалов, которые не разлагаются в природе сто лет. Ее рекомендуют употреблять студентам и людям, чья работа связана с умственным напряжением. А все потому, что движения челюстей во время жевания способствуют притоку крови к головному мозгу, он насыщается кислородом, а значит, лучше работает.

Биолог Дарья Озерная отмечает, что к полезным свойствам жвачки относят то, что она провоцирует слюноотделение.

"Слюна для наших зубов и ротовой полости это хорошо. Зубы должны быть влажными, увлажненными именно слюной, ведь именно слюна является источником ионов фтора, которые укрепляют нашу эмаль и предотвращают ее разрушение кислотами", - отмечает эксперт.

Кто такая Дарья Озерная

Озерная Дарья - научная журналистка, биолог, ведущая радиоблогов, выступает в роли эксперта по биологии в эфире различных украинских телеканалов. Окончила биологический факультет Национального университета "Киево-Могилянская академия". Магистр биологии, автор серии книг "Оптимистично о здоровье" от Yakaboo Publishing.

Почему нельзя жевать резинку на голодный желудок

Преимуществом жевательной резинки является то, что она может очистить налет на зубах, однако жевать резинку нужно только после еды и не дольше десяти минут, уверяет врач-стоматолог Роман Нисходовский.

"Когда мы употребляем пищу, на зубах есть фигуры, которые трудно очищаются. При полоскании мы можем использовать также жвачку. За счет которой жуя, налет остается на ней и наши зубки очищаются", - указывает стоматолог.

Кто такой Роман Нисходовский

Роман Нисходовский - стоматолог с 7-летним стажем, основатель клиники "Niskhodovskiy esthetic dentistry", подготовка профессиональных курсов для стоматологов; официальный спонсор конкурса "Мисс Украина"; основатель учебного центра "Неотложные состояния в стоматологической практике", лектор учебного центра "EDULASE" от BIOLASE; Человек года по версии журнала "Elit World".

В свою очередь нутрициолог Наталья Кондратюк в своем Instagram отмечает, что жевание жвачки на голодный желудок может быть вредным по нескольким причинам.

Во-первых, жевание резинки может стимулировать выработку желудочного сока, но отсутствие пищи для переваривания может привести к раздражению стенок желудка, что может вызвать тошноту или неблагоприятные ощущения.

Во-вторых, некоторые резинки содержат сахар или сладкие добавки, которые могут увеличить кислотность в желудке, что может быть неприятным на пустой желудок и привести к неблагоприятным ощущениям.

Также, жевание резинки может увеличить выработку желудочного сока, что, в свою очередь, может привести к увеличению аппетита, что не всегда желательно на голодный желудок.

При здоровом желудке, кратковременное жевание жвачки не навредит. Особенно, если вы это делаете не на голодный желудок.

"Жевательную жвачку можно жевать пока она имеет вкус. Далее ее надо выбрасывать. Но! С другой стороны, если в вашем желудке есть воспаление - муцина (защитной слизи в желудке) будет меньше, и он не может плотно обволакивать стенки желудка. Жевание резинки в данном случае вызовет раздражение и усилит воспаление. Итак, если есть воспалительные процессы в желудке - жвачку использовать не стоит", - сообщает нутрициолог.

Кто такая Наталья Кондратюк

Наталья Кондратюк - нутрициолог, клинический провизор по специальности, окончила Винницкий национальный медицинский университет.

Почему нельзя есть жевательную резинку

Биолог Дарья Озерная уверяет главное, чтобы жвачка была без натурального сахара, глюкозы, фруктозы или сахарозы.

"Если там есть натуральные сахара, пусть даже они и происходят из фруктов, это уже будет добавлен сахар, который бактерии, живущие в нашей ротовой полости, будут есть с образованием кислоты, которая будет растворять эмаль", - указывает она.

Также она отмечает, что нужно быть осторожным людям, у которых есть проблемы с желудком. Резинка с заменителем сахара может навредить для них.

Смотрите видео о том, как правильно употреблять жевательную резинку:

"Жевательная резинка, в которой есть ксилитол, может быть неприятно вызывать определенный дискомфорт. Если ее часто жевать, то она может даже обострять этот синдром раздраженного кишечника", - указывает она.

Кроме того, отмечается, что многие люди имеют настоящую зависимость от жевания резинки. Такое пристрастие может привести к неприятным последствиям, ведь в зубе содержатся красители и подсластители. Отбеливание зубов, защита от кариеса и похудение с помощью резинки это также миф.

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