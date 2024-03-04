Как убрать жвачку с одежды быстро: способ, который поможет справиться с проблемой

Большинство в своей жизни сталкивались с ситуацией, когда жвачка прилипает к одежде. Чаще всего, это происходит, когда человеку куда-то садится или на что-то облокачивается. Если ситуация случилась на улице, сразу же возникает вопрос, как убрать жвачку с одежды в домашних условиях.
Как убрать жевательную резинку с одежды
Жидкость для снятия лака против жвачки на джинсах
В Интернете можно найти немало способов, как удалить жвачку с джинсов. Их эффективность под вопросом, поскольку одним такие лайфхаки помогают, а другим – нет.
Поэтому мы предлагаем использовать жидкость для снятия лака.
Нужно взять ватный диск, намочить его в жидкости, и протирать место на одежде, куда прилипла жвачка. Спустя несколько минут жвачка должна оторваться, после чего останется след. Сам след и смывается жидкостью для снятия лака.
После того как джинсы высохнут, от жвачки уже не должно остаться и следа.
Для чего нужны лайфхаки?
Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.
Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.
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