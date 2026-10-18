"Сумасшедший дом": пьяные фанатки сорвали концерт Меладзе

Кратко:
- Что случилось на концерте Меладзе
- Как ему пришлось прервать концерт
Выступление российского певца Валерия Меладзе в Стамбуле омрачил инцидент с двумя нетрезвыми поклонницами. Женщины забрались на сцену во время концерта и не спешили уходить, из-за чего певцу пришлось прервать выступление и обратиться за помощью к охране.
Концерт состоялся в Istanbul Congress Center и собрал более трех тысяч зрителей, однако поведение отдельных гостей вызвало недовольство других поклонников.
По информации российских пропагандистов, во время концерта две женщины в состоянии алкогольного опьянения поднялись на сцену. Они не реагировали на просьбы покинуть площадку, поэтому ситуация потребовала вмешательства музыкантов и сотрудников службы безопасности.
Меладзе попытался урегулировать конфликт самостоятельно и вежливо предложил незваным гостьям отправиться отдохнуть. Однако в итоге к происходящему подключилась охрана, которая вывела нарушительниц из зала.
"Какой-то сумасшедший дом начался", - прокомментировал певец случившееся.
После того как ситуация разрешилась, артист вернулся к выступлению и продолжил концертную программу.
Инцидент с поклонницами оказался не единственной причиной недовольства публики. Некоторые посетители мероприятия также обратили внимание на проблемы со звуком.
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О персоне: Валерий Меладзе
Валерий Меладзе - российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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