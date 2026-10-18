"Сумасшедший дом": пьяные фанатки сорвали концерт Меладзе

Скорее всего, поклонницы певца приехали из террористической России.

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Валерий Меладзе снова испытал неприятности на концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Кратко:

Что случилось на концерте Меладзе

Как ему пришлось прервать концерт

Выступление российского певца Валерия Меладзе в Стамбуле омрачил инцидент с двумя нетрезвыми поклонницами. Женщины забрались на сцену во время концерта и не спешили уходить, из-за чего певцу пришлось прервать выступление и обратиться за помощью к охране.

Концерт состоялся в Istanbul Congress Center и собрал более трех тысяч зрителей, однако поведение отдельных гостей вызвало недовольство других поклонников.

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По информации российских пропагандистов, во время концерта две женщины в состоянии алкогольного опьянения поднялись на сцену. Они не реагировали на просьбы покинуть площадку, поэтому ситуация потребовала вмешательства музыкантов и сотрудников службы безопасности.

Валерий Меладзе снова пережил инцидент на концерте / Скрін з відео: t.me/mash

Меладзе попытался урегулировать конфликт самостоятельно и вежливо предложил незваным гостьям отправиться отдохнуть. Однако в итоге к происходящему подключилась охрана, которая вывела нарушительниц из зала.

"Какой-то сумасшедший дом начался", - прокомментировал певец случившееся.

После того как ситуация разрешилась, артист вернулся к выступлению и продолжил концертную программу.

Инцидент с поклонницами оказался не единственной причиной недовольства публики. Некоторые посетители мероприятия также обратили внимание на проблемы со звуком.

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Ранее Главред сообщал, что певец-молчун Валерий Меладзе вышел из себя во время своего собственного концерта, который проходил в столице Чехии на крытой арене Sportovní hala Fortuna.

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О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе - российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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