Из чего на самом деле изготавливают порошковый протеин: при чем здесь насекомые

Протеиновые порошки изготавливаются из белка животного происхождения или растительного.

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Откуда берут белок для протеина / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com, belok.ua

Протеин, или белок, является одним из важнейших питательных веществ для нашего организма. Он используется для строения и восстановления тканей, поддержания мышечной массы, выработки гормонов и ферментов, а также для многих других важных функций.

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Для тех, кто занимается спортом, протеин играет ключевую роль в процессе восстановления мышц после физической нагрузки. Во время тренировок мышцы подвергаются микротравмам, а правильное потребление протеина способствует их регенерации, что помогает обеспечить более быстрое восстановление и рост мышечной массы.

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Откуда берут белок для протеина

Существует много различных источников белка, которые можно разделить на две основные категории:

Животные источники: мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты Растительные источники: бобовые (фасоль, горох, чечевица), орехи, семена, цельнозерновые продукты

Как получают порошковый протеин

Протеиновые порошки изготавливаются из порошкообразных форм протеина животного происхождения, например молока и яиц, или растительного происхождения, например гороха, сои, риса и конопли. Возможно, вы заметили, что некоторые порошки обозначены как "концентрат соевого белка" или "изолят горохового белка", и эти термины имеют определенное значение.

Концентрат, изолят и гидрозолят - это три разных вида протеинов, которые получают из сырья, такого как молоко, соя или другие растительные компоненты. Каждый из них имеет свои уникальные свойства.

Концентрат протеина обычно содержит в себе от 70% до 80% белка в сухой массе, а остальное состоит из углеводов и жиров. Он изготавливается путем удаления воды и некоторых других составляющих, но сохраняет много полезных элементов, таких как иммуноглобулины и лактоглобулины. Также он имеет приятный вкус и текстуру.

Изолят содержит более 90% белка в сухой массе и почти не содержит жиров и углеводов. Он изготавливается путем дальнейшей очистки концентрата, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет высококачественный протеин без дополнительных компонентов.

Гидрозолят - это протеин, который прошел процесс гидролиза, расщепления на меньшие пептиды или аминокислоты. Это облегчает пищеварение и усвоение протеина организмом и делает его отличным выбором для тех, кто имеет чувствительную пищеварительную систему или ищет более быстрое восстановление после тренировок.

Какой протеин делают из насекомых

Некоторые протеиновые порошки изготавливают из насекомых, преимущественно сверчков, утверждает Тalk-commerce. Сверчки являются устойчивым источником белка, который широко используется в нескольких пищевых продуктах, включая белковые порошки. Другие потенциальные источники - мучные черви и шелкопряды.

Процесс производства белкового порошка из сверчка увлекательный, но простой. Этих насекомых выращивают, собирают, обезвоживают, а затем измельчают в порошок.

Насекомые, в частности сверчки, переполнены белком. В них почти вдвое больше белка, чем в говядине, при этом с меньшим количеством калорий. Не говоря уже о том, что они содержат клетчатку, важнейшие витамины и минералы. Кроме того, они вредят окружающей среде. Выращивание сверчков требует меньше таких ценных ресурсов, как вода и земля, по сравнению с обычным скотоводством.

Однако большинство производителей используют другие источники, такие как сыворотка, соя и горох. Многие компании также экспериментируют с различными видами съедобных насекомых.

Что содержится в порошковом протеине

Порошковый протеин содержит большое количество белка, аминокислот и других питательных веществ. Состав порошкового протеина может варьироваться в зависимости от источника белка и метода его обработки. Однако, в общем, порошковый протеин содержит:

Белок: основной компонент, который составляет 60-90% от общей массы.

основной компонент, который составляет 60-90% от общей массы. Небольшое количество жиров и углеводов: содержание может варьироваться в зависимости от типа протеина.

содержание может варьироваться в зависимости от типа протеина. Витамины и минералы: содержание может варьироваться в зависимости от источника белка и метода его обработки.

содержание может варьироваться в зависимости от источника белка и метода его обработки. Искусственные добавки: некоторые порошковые протеины могут содержать искусственные ароматизаторы, подсластители и другие добавки.

Как получают чистый протеин

Для получения чистого протеина из исходного источника проводят ряд очистительных процедур, таких как экстракция, фильтрация, хроматография и другие. Эти процессы позволяют удалить лишние вещества и элементы, обеспечивая чистоту протеина.

Что такое протеин? Протеин - это особый высококачественный белок и биологически ценная добавка к ежедневному пищевому рациону. Он является строительным элементом для волокон мышц, поддерживает организм в условиях нехватки полезных элементов, поэтому часто употребляется во время диеты.

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