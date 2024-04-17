Как правильно варить сгущенку: идеальный рецепт за 20 минут от известного повара

Нужны всего 4 ингредиента и 20 минут - и результат превзойдет все ожидания. Но стоит придерживаться нескольких очень важных правил.

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Как правильно варить сгущенку/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вкус сгущенки многим из нас может напоминать детство. Сейчас такой ингредиент является важной составляющей многих десертов, выпечки и других сладостей. Сгущенку, как мы часто привыкли ее называть, любят и дети, и взрослые - любовь к этому сладкому ингредиенту не ограничена по возрасту.

Но хоть этот десерт и не так трудно готовить, не всем известно, как сварить сгущенку и каких правил нужно придерживаться, чтобы результат получился идеальным.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать сгущенку дома, потратив на это минимум времени и усилий.

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Для начала стоит знать несколько очень важных правил. Так, молоко должно быть достаточно высокой жирности, лучше брать самой высокой жирности. Несмотря на то, что в сгущенку нужно будет добавлять также и масло, жиры там лишними не будут, поэтому на жирность молока стоит обращать особое внимание.

Также нужно брать только свежее молоко. Если взять не совсем свежее, то во время приготовления оно может просто свернуться.

Большое значение имеет также то, на каком огне варится сгущенка. Нужно делать это на среднем или малом огне, следить за тем, чтобы не было активного и сильного бурления, и постоянно помешивать, чтобы сгущенка не пригорела.

Как варить сгущенку в кастрюле

Нужно взять 300 мл молока, такое же количество сахара, 30 г сливочного масла. Также можно добавить 10 г ванильного сахара - это не обязательно, но придаст вкусу сгущенки еще более интересные нотки.

Надо все ингредиенты сложить в высокую кастрюлю и хорошо перемешать. Обязательно, чтобы кастрюля имела высокие бортики, ведь молоко в процессе приготовления может сильно подниматься. Далее нужно поставить кастрюлю на средний огонь.

Варить смесь в течение 20 минут, время от времени помешивая. После того, как сгущенка сварится, нужно дать ей остыть при комнатной температуре.

Как сделать сгущенку густой? Если вы хотите, чтобы сгущенка была еще более густой, то можно после охлаждения при комнатной температуре поставить ее на ночь в холодильник, советует Евгений Клопотенко.

Хранить продукт нужно в холодильнике в закрытой банке.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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