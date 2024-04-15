Такое и пить не захочется: из чего на самом деле делают растворимый кофе

Главред расскажет вам из чего делают растворимый кофе, приготовьтесь удивляться.

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Из чего делают растворимый кофе / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Растворимый кофе – популярный напиток во всем мире. Он быстро готовится, бодрит и долго сохраняется, но задумывались ли вы из чего же его готовят? Ответ простой – из кофейных зерен, но из каких читайте дальше.

Как показывает статистика, количество потребления кофе быстрого приготовления не падает, рассказали на сайте "Вінницька філіжанка".

Из чего делают растворимый кофе

Для изготовления растворимого кофе используют натуральные кофейные зёрна. Но используют дешевые сорта, бракованные зерна и излишки. Вот вам и обьяснение, почему растворимый кофе дешевле натурального.

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Вредно ли пить растворимый кофе

Немного все же пользы от растворимого кофе есть, несмотря на то, что его изготавливают из дешевого сырья. Растворимый кофе имеет мочегонный эффект, выводит лишнюю жидкость из организма, а также снижает чувство голода. Но если слишком сильно увлекаться этим напитком, то он может вызвать бессонницу, тошноту, повышение артериального давления и учащение сердцебиения. Также нельзя пить кофе натощак.

Как изготовляют растворимый кофе

Сначала кофейные зерна очищают, сортируют и обжаривают. Затем зерна перемалываются на крупные кусочки.

Затем происходит вываривание кофе в резервуарах под большим напором воды. В результате получается густая, тягучая и очень концентрированная кофейная гуща.

А вот теперь перед производителями стоит задача превратить густую кофейную выварку в сухую массу. Чтобы сделать это, используются разные методы. Именно на этом этапе получаются разные виды растворимого кофе:

сублимированный,

гранулированный,

порошковый.

Как выбрать чашку для кофе? Эксперты говорят, что для домашнего пользования рекомендуем запастись чашками 150-220 мл - это универсальный тип посуды. В целом выбирать емкости нужно, отталкиваясь от категории кофе и способа его заваривания. Если же вы любите готовить разные виды напитков для гостей или членов семьи, разумным решением станет покупка специальных наборов. Главное, чтобы чашка для кофе подчеркивала его достоинства и сохраняла нужную температуру.

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