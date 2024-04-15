Зачем французы макают круассан в кофе, хоть делать этого нельзя

На самом деле, макать круассан в кофе не стоит, говорит эксперт по этикету Уильям Хэнсон.

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Зачем французы макают круассан в кофе / Коллаж главред, фото: pixabay.com, instagram.com/williamhansonetiquette/

Во многих фильмах, в соцсетях да и в повседневной жизни мы могли видеть, как люди макают круассаны в кофе. Оказывается, так есть французскую выпечку неправильно.

Зачем круассан макать в кофе?

Во-первых, это вкусно. Многие любят опускать в кофе или чай не только круассаны, но и другую выпечку. Во-вторых, в нынешнее время этот процесс красиво выглядит в соцсетях.

Как едят круассан с кофе?

На самом деле, макать круассан в кофе не стоит, говорит эксперт по этикету Уильям Хэнсон. По его словам, есть еще одна привычка, от которой нужно отказаться - намазывать его маслом.

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"Когда вы наслаждаетесь круассаном, вероятно, за завтраком, по статистике, вам не надо макать его в кофе. Точно так же вы не используете масло на круассане. Он уже намазан маслом. Он полностью масляный. Вам не нужно добавлять его дополнительно", — отметил эксперт.

Как выбрать чашку для кофе? Эксперты говорят, что для домашнего пользования рекомендуем запастись чашками 150-220 мл - это универсальный тип посуды. В целом выбирать емкости нужно, отталкиваясь от категории кофе и способа его заваривания. Если же вы любите готовить разные виды напитков для гостей или членов семьи, разумным решением станет покупка специальных наборов. Главное, чтобы чашка для кофе подчеркивала его достоинства и сохраняла нужную температуру.

Также он подчеркнул, что резать круассан ножом не нужно, вместо этого следует просто отламывать кусочки, а затем добавлять джем или другую приправу.

Смотрите видео о том, как по этикету едят круассан:

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