Зачем французы макают круассан в кофе, хоть делать этого нельзя

Во многих фильмах, в соцсетях да и в повседневной жизни мы могли видеть, как люди макают круассаны в кофе. Оказывается, так есть французскую выпечку неправильно.
Зачем круассан макать в кофе?
Во-первых, это вкусно. Многие любят опускать в кофе или чай не только круассаны, но и другую выпечку. Во-вторых, в нынешнее время этот процесс красиво выглядит в соцсетях.
Как едят круассан с кофе?
На самом деле, макать круассан в кофе не стоит, говорит эксперт по этикету Уильям Хэнсон. По его словам, есть еще одна привычка, от которой нужно отказаться - намазывать его маслом.
"Когда вы наслаждаетесь круассаном, вероятно, за завтраком, по статистике, вам не надо макать его в кофе. Точно так же вы не используете масло на круассане. Он уже намазан маслом. Он полностью масляный. Вам не нужно добавлять его дополнительно", — отметил эксперт.
Как выбрать чашку для кофе?
Эксперты говорят, что для домашнего пользования рекомендуем запастись чашками 150-220 мл - это универсальный тип посуды. В целом выбирать емкости нужно, отталкиваясь от категории кофе и способа его заваривания. Если же вы любите готовить разные виды напитков для гостей или членов семьи, разумным решением станет покупка специальных наборов. Главное, чтобы чашка для кофе подчеркивала его достоинства и сохраняла нужную температуру.
Также он подчеркнул, что резать круассан ножом не нужно, вместо этого следует просто отламывать кусочки, а затем добавлять джем или другую приправу.
Смотрите видео о том, как по этикету едят круассан:
Вам может быть интересно:
- Чем опасен просроченный молотый кофе: можно ли употреблять такой продукт
- Для чего на самом деле нужно тайное отверстие на пачке с кофе: это знают единицы
- Почему арабика лучше робусты: чем отличаются два популярных сорта кофе
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред