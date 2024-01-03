Не сумасшедшие, а гурманы: для чего люди добавляют яичную скорлупу в кофе

Большинство из нас привыкли выбрасывать скорлупу, но зря.

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Для чего в кофе добавлять яичную скорлупу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Многие экспериментируют с составами и вкусовыми нотами при употреблении кофе. Одним из неожиданных открытий стала добавка в виде яичной скорлупы.

Большинство из нас привыкли выбрасывать этот элемент после очистки яйца, но оказывается, его можно использовать для придания уникального вкуса и аромата вашему утреннему напитку.

Кстати ранее мы рассказывали, как правильно варить кофе в турке - получится лучше, чем в кофейне.

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Для чего в кофе добавлять яичную скорлупу?

Традиционно яичную скорлупу выбрасывают после очистки яйца. Однако некоторые ценят ее за уникальные свойства. Сушат, измельчают и добавляют в кофе, превращая обычный напиток в настоящий кулинарный эксперимент.

Добавка яичной скорлупы заметно влияет на вкус кофе, делая его более насыщенным и выразительным. Аромат также становится более глубоким, а кальций, содержащийся в скорлупе, нейтрализует кислоту, придавая кофе более мягкий вкус.

Считается, что яичная скорлупа может стать спасением, если кофе слишком крепкий. Она также помогает гуще быстрее осесть на дно чашки, облегчая фильтрацию напитка. Этот старый рецепт, возможно, не так широко известен, но он приносит свои удивительные результаты.

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