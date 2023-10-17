Получится лучше, чем в кофейне: как правильно варить кофе в турке

Мы поделимся с вами секретами по правильной варке кофе в турке.

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Как правильно варить кофе в турке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Приготовление кофе в турке – это настоящее искусство, которое требует некоторых умений. Мы поделимся с вами секретами по правильной варке кофе в турке.

Какой кофе лучше подходит для турки?

Выбор кофе - ключевой момент. Используйте свежемолотый кофе высокого качества для наилучших вкусовых характеристик. Также необходимо определить степень помола в зависимости от вида турки. Для классической турки требуется более грубый помол, в то время как для более современных турок используйте более мелкий помол.

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Как правильно заваривать кофе в турке дома?

Важно убедиться, что турка чиста и суха перед началом процесса, поскольку малейшее наличие остатков предыдущего кофе может повлиять на вкус.

Процесс приготовления:

Если вы предпочитаете кофе с добавлением сахара, то начните с того, чтобы положить сахар в турку в самом начале процесса. Затем аккуратно налейте воду. Доведите уровень воды до того момента, когда начинается сужение горлышка турки. Добавьте свежемолотый кофе. Важно заметить, что перемешивать кофе в этот момент не требуется. Поставьте турку на плиту с медленным огнем. Дайте кофе постепенно прогреваться. По мере приготовления, вы заметите, как кофе начнет пениться. Когда пена поднимется и практически достигнет верхнего края турки, аккуратно снимите турку с огня. После снятия с огня, осторожно помешайте кофе, чтобы пена начала опускаться. Повторите этот процесс еще два раза. Однако в последний раз не мешайте пене, а осторожно перелейте ее в чашку. Дайте турке с приготовленным кофе постоять около полминуты, чтобы гуща осела на дно. Теперь вы можете налить свежесваренный кофе в чашку и наслаждаться им.

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