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Умерла Народная артистка Украины Ольга Осиик

Алена Кюпели
18 октября 2026, 14:05
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О причинах смерти актрисы в театре не сообщили.
Умерла актриса Ольга Осиик
Умерла актриса Ольга Осиик / Коллаж Главред, фото Волынского театра

Кратко:

  • Что об актрисе сообщили в театре
  • Где играла украинская актриса

Сегодня, 18 октября стало известно о том, что скончалась Народная артистка Украины Ольга Осиик.

Об этом сообщил Волынский академический областной музыкально-драматический театр.

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"С глубокой грустью и невыразимой болью коллектив Волынского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко извещает о непоправимой потере - на 80-м году жизни остановилось сердце корифея нашей сцены, выдающейся актрисы, Народной артистки Украины Ольги Терентьевны Осиик", - сказано на сайте театра.

Волынский театр
Волынский театр / Фото Instagram/volyndramteatr

Актрису неоднократно отмечала всеукраинская и областная пресса, она отмечена многими почетными грамотами и дипломами Министерства культуры Украины, грамотами и благодарностями областной государственной администрации и областного совета. "Коллектив театра и поклонники ценили его как колоритную, неординарную личность, человека с тонким восприятием мира, чудесным чувством юмора и доброй душой", - сообщают в театре.

О причинах смерти актрисы в театре не сообщили. Известно лишь, что прощаться с актрисой будут сегодня, 18 октября.

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О персоне: Ольга Осиик

Ольга Осиик родилась 19 апреля 1947 года в поселке Старая Вижва на Волыни. Ее путь в искусстве начался после получения высшего образования на актерском факультете Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого в мастерской народного артиста Чечено-Ингусской АССР, заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Нелли-Влада. Первые профессиональные шаги артистка сделала в 1969 на сцене Черновицкого областного музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской.

С 1973 года творческая судьба Ольги Терентьевны была неразрывно связана с Волынским академическим областным украинским музыкально-драматическим театром имени Т. Г. Шевченко. За годы работы она реализовала более 100 незабываемых ролей, создав разнообразную палитру как главных, так и эпизодических персонажей в классической и современной украинской и зарубежной драматургии. Зрители навсегда запомнят ее убедительную игру в спектаклях "Солдатская вдова" М. Анкилова (Мария / Маша), "Без вины виноватые" О. Островского (Отрадина), "Плаха" Ч. Айтматова (Акбара), "Оргия" Леми Украинки и на вечерницы" М. Старицкого (Знахарка), "Тарас Бульба" Н. Гоголя (Татарка), "Восемь любящих женщин" Р. Тома (Огюстина), "Деревья умирают стоя" А. Касоны (Бабушка), "Две семьи" М. Кропивницкого (М. Кропивницкого). (Женщина), "Голубые олени" А. Коломийца (Ася) и "Кризис" А. Огородника (Марта).

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