Эксперты призвали заворачивать яблоки в газету: в чем причина

В ходе шестинедельного эксперимента сравнили несколько способов, и победу одержал самый простой.

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Как следует хранить яблоки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Почему каждое яблоко следует заворачивать отдельно

Как правильно хранить яблоки в холодильнике

Осень - это сезон яблок, которые нравятся многим людям. Однако главная проблема в том, что фрукт быстро портится, если его неправильно хранить.

Главред решил разобраться, как хранить яблоки, чтобы они простояли до зимы.

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Почему яблоки заворачивают в газету

Яблоки могут оставаться твердыми, сочными и без признаков порчи в течение шести недель, если завернуть каждое из них в газету и сложить в картонную коробку, пишет Express.

Специалисты кулинарного издания The Kitchn сравнили семь вариантов хранения фруктов, и этот способ получил максимальную оценку.

В методе-победителе каждый плод отдельно заворачивали в газету, выкладывали в один слой в картонную коробку и ставили в кладовую подальше от других овощей и фруктов.

Через шесть недель кожица яблок оставалась гладкой и неповрежденной, мякоть сохранила твердость, а вкус остался сочным и кисло-сладким.

Секрет, по объяснению экспертов, заключается в этилене. Этот газ выделяют сами плоды, и индивидуальная обертка удерживает его внутри. Благодаря этому испорченное яблоко меньше вредит соседним.

Стоит ли хранить яблоки в холодильнике

Второе место с минимальным отрывом занял другой простой вариант. Три яблока положили в бумажный пакет, завернули его верхний край и хранили в выдвижном ящике холодильника для овощей и фруктов.

Через шесть недель плоды остались твердыми, хрустящими и сочными, а из дефектов обнаружили лишь одно крошечное пятнышко.

Близкие результаты показали и другие способы с использованием холода. В открытом полиэтиленовом пакете в том же ящике яблоки через шесть недель имели лишь едва заметные признаки старения.

Плоды, которые просто положили в овощной ящик без упаковки, тоже сохранили хрусткость и сочность, однако на двух из трех появились небольшие мягкие участки.

Как хранить яблоки на зиму / Инфографика: Главред

Где не стоит хранить яблоки

Значительно хуже фрукты чувствовали себя при комнатной температуре. Самый распространенный бытовой способ, когда яблоки оставляют на столе в бумажном пакете, оказался провальным. Внутри фруктов образовались коричневые участки гнили, а неповрежденная мякоть стала сухой и невкусной.

Что делать, чтобы яблоки долго хранились – видео:

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