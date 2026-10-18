Эксперты призвали заворачивать яблоки в газету: в чем причина

Вы узнаете:
- Почему каждое яблоко следует заворачивать отдельно
- Как правильно хранить яблоки в холодильнике
Осень - это сезон яблок, которые нравятся многим людям. Однако главная проблема в том, что фрукт быстро портится, если его неправильно хранить.
Главред решил разобраться, как хранить яблоки, чтобы они простояли до зимы.
Почему яблоки заворачивают в газету
Яблоки могут оставаться твердыми, сочными и без признаков порчи в течение шести недель, если завернуть каждое из них в газету и сложить в картонную коробку, пишет Express.
Специалисты кулинарного издания The Kitchn сравнили семь вариантов хранения фруктов, и этот способ получил максимальную оценку.
В методе-победителе каждый плод отдельно заворачивали в газету, выкладывали в один слой в картонную коробку и ставили в кладовую подальше от других овощей и фруктов.
Через шесть недель кожица яблок оставалась гладкой и неповрежденной, мякоть сохранила твердость, а вкус остался сочным и кисло-сладким.
Секрет, по объяснению экспертов, заключается в этилене. Этот газ выделяют сами плоды, и индивидуальная обертка удерживает его внутри. Благодаря этому испорченное яблоко меньше вредит соседним.
Стоит ли хранить яблоки в холодильнике
Второе место с минимальным отрывом занял другой простой вариант. Три яблока положили в бумажный пакет, завернули его верхний край и хранили в выдвижном ящике холодильника для овощей и фруктов.
Через шесть недель плоды остались твердыми, хрустящими и сочными, а из дефектов обнаружили лишь одно крошечное пятнышко.
Близкие результаты показали и другие способы с использованием холода. В открытом полиэтиленовом пакете в том же ящике яблоки через шесть недель имели лишь едва заметные признаки старения.
Плоды, которые просто положили в овощной ящик без упаковки, тоже сохранили хрусткость и сочность, однако на двух из трех появились небольшие мягкие участки.
Где не стоит хранить яблоки
Значительно хуже фрукты чувствовали себя при комнатной температуре. Самый распространенный бытовой способ, когда яблоки оставляют на столе в бумажном пакете, оказался провальным. Внутри фруктов образовались коричневые участки гнили, а неповрежденная мякоть стала сухой и невкусной.
Что делать, чтобы яблоки долго хранились – видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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