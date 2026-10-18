Как стирать носки, чтобы они не терялись: хитрое правило сохранит все пары

Эксперт объяснила, на каком этапе теряются носки и как этого избежать.

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Как стирать носки, чтобы они не терялись / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Где чаще всего теряются носки

Как стирать носки, чтобы один из пары не потерялся

Носки пропадают во время стирки из-за своих небольших размеров. Они выпадают из общей массы белья, "прячутся" в других вещах или застревают в деталях самой стиральной машины.

Главред узнал, что перестать терять носки во время стирки можно, если использовать специальный сетчатый мешок. Такой совет, как пишет Southern Living, дала эксперт по уходу за одеждой Хезер Снаман.

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"Носки часто прилипают к внутренней стороне рубашек или брюк, а когда вы начинаете раскладывать выстиранные вещи, они разлетаются в разные стороны. Есть ещё одна причина, о которой редко задумываются: мелкие вещи, такие как носки или чулки, могут попасть в щель между барабаном и стенками стиральной машины или застрять в сливном шланге", - отмечает Снаман.

Как правильно стирать носки

Специальный мешок для стирки удерживает мелкие вещи вместе, при этом вода и моющее средство свободно проходят через сетку и отстирывают одежду. Поэтому эксперт советует использовать такие мешки для носков.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Еще один способ - подбирать носкам пару до того, как они попадут в корзину для грязного белья. Это занимает несколько секунд, но гарантирует, что у каждого носка будет пара еще до стирки.

"Ни один носок не должен остаться без пары. Если один носок пропадает, его сразу начинают искать. Если он не находится в течение двух недель, второй носок просто выбрасывают", - добавила Снаман.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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