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Батарея горячая сверху, а снизу холодная: проблема может быть вовсе не в воздухе

Дарья Пшеничник
18 октября 2026, 11:59
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Настоящая причина - отложения на дне радиатора, которые годами накапливаются в системе отопления.
батарея
Почему радиатор горячий сверху, а снизу холодный / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему батарея греет только верхней частью
  • Как определить неисправность по температуре радиатора
  • Когда лучше промывать систему отопления

Если батарея горячая сверху, но холодная снизу, спуск воздуха её не спасёт. По опыту монтажников отопления, такой симптом чаще всего означает, что на дне радиатора скопился ил. Проблема обычно проявляется с началом отопительного сезона, и большинство владельцев ошибочно хватаются за ключ для спуска воздуха, сообщает венгерское издание Kerteszkedj.hu.

Отложения образуются из-за того, что в системе годами циркулирует одна и та же вода. Постепенно она разъедает металл труб и радиаторов. Основу ила составляет магнетит, то есть чёрный плотный оксид железа с магнитными свойствами. К нему добавляются ржавчина, накипь, а иногда и герметик, оставшийся после монтажа.

Эта смесь тяжелее воды, поэтому оседает там, где течение самое медленное, то есть внизу радиатора. Из-за этого между нижними секциями проходит всё меньше тёплой воды. Технический специалист Bosch формулирует это просто: если батарея внизу холоднее, вода в ней загрязнена.

Разница хорошо видна на тепловизоре. Исправный радиатор на полной мощности прогревается почти равномерно, до 55–60 градусов. Нижняя часть забитой илом батареи может быть холоднее на 22 градуса.

Как определить причину по температуре батареи

Монтажники ориентируются на то, какая часть радиатора не греет:

  • верх холодный, низ тёплый - в батарее воздух, и поможет его спуск;
  • верх тёплый, низ холодный - скорее всего, ил;
  • холодная вся батарея, в то время как остальные работают нормально - часто заклинило шток термостатического клапана;
  • теплое только небольшое пятно - что-то сильно сужает проход для воды;
  • холодная нижняя часть сразу в нескольких батареях - проблема касается состояния всей системы.

Самостоятельно проблему можно решить лишь частично. Если затронута одна батарея, её рекомендуют отсоединить и промыть отдельно. Для этого перекрывают оба крана, сливают воду, снимают радиатор со стены и промывают его на улице, например из шланга. Работа эта грязная и тяжелая, требуется много воды, а плохо затянутое соединение потом может привести к протечке.

Как подготовить батареи к отопительному сезону
Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Когда следует проводить промывку

Промывать систему рекомендуют примерно раз в пять лет, желательно весной или летом, а не в разгар отопительного сезона. Если холодный низ батарей заметили осенью, временно поможет промывка отдельных радиаторов. Всю систему лучше привести в порядок весной, когда несколько дней без отопления не станут проблемой.

Смотрите видео об основных причинах, по которым радиатор может не греть:

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвященный садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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