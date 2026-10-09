Домохозяйствам рекомендуют включить отопление на 10 минут — для чего

Перед началом отопительного сезона стоит провести простой тест.

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Домохозяйствам рекомендуют проверить отопление / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как правильно проверить батареи после лета

Сколько времени нужно на проверку системы отопления

Что делать, если давление в котле постоянно падает

С наступлением холодов стоит проверить систему отопления, даже если пока не планируется регулярно включать котел. После нескольких месяцев простоя радиаторы и оборудование могут оказаться неисправными, а ремонт может обойтись дорого.

Главред выяснил, как правильно проверить батареи перед началом отопительного сезона.

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Почему нужно проверить отопление

Как пишет Express, эксперт по сантехнике компании Spares Direct Райан Макниколл советует проверить отопление заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов в первый морозный день.

"Большинство людей не включают отопление в течение всего лета и не думают о нем, пока оно действительно не понадобится. Лучше узнать сейчас, что что-то работает неправильно, чем в первое морозное утро", - пояснил специалист.

Как правильно проверить отопление

Для начала повысьте температуру термостата и включите отопление на 10–15 минут. Этого времени достаточно, чтобы оценить работу системы.

Проверьте все радиаторы в доме: они должны нагреваться равномерно. Также обратите внимание на необычные звуки - стук или бульканье, которые могут свидетельствовать о неисправности.

Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Не забудьте проверить давление в котле. Обычно манометр должен показывать примерно 1–1,5 бара, однако точные показатели зависят от модели оборудования. Поэтому стоит сверяться с инструкцией производителя.

"Если давление чрезвычайно низкое, проверьте инструкцию по эксплуатации котла, прежде чем пытаться его долить", - советует Макниколл.

Если давление продолжает падать после корректировки или возникают другие неисправности, специалист рекомендует обратиться к квалифицированному инженеру по отоплению. Не стоит постоянно повышать давление в системе, не выяснив причину проблемы.

Почему важно проверить систему после лета

После длительного периода без использования отопления могут проявиться неисправности, которые ранее оставались незаметными. Своевременная проверка позволит организовать ремонт до наступления сильных холодов, когда спрос на услуги мастеров обычно возрастает.

По словам Макникколла, поводом для дополнительной проверки служат холодный радиатор, постоянное отключение котла или внезапное падение давления.

"Если радиатор остаётся холодным, котёл постоянно выключается или вы замечаете, что давление внезапно упало, с этим гораздо легче справиться сейчас, когда вы не полагаетесь на отопление каждый день", - подчеркнул эксперт.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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