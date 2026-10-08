Пыль не будет оседать неделями: чем протереть плинтус после уборки

Средство лежит рядом с вещами для стирки, а эффект сохраняется несколько недель.

https://glavred.info/lifehack/pyl-ne-budet-osedat-nedelyami-chem-proteret-plintus-posle-uborki-10802558.html Ссылка скопирована

Как избавиться от пыли на плинтусах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему плинтусы покрываются пылью сразу после уборки

Чем их протереть, чтобы они не пылились

Пыль всегда оседает на различных поверхностях, однако самым труднодоступным местом считается плинтус. Чтобы его протереть, нужно ползать по полу вдоль всех стен, поэтому многие хозяйки ищут более простой способ уборки.

Главред решил разобраться, чем протереть плинтус, чтобы пыль долго не появлялась.

видео дня

Чем можно удалить пыль с плинтуса

Пыль на плинтусах можно убрать надолго с помощью обычной салфетки для сушильной машины - это средство уменьшает статическое электричество и не дает пыли оседать на поверхности в течение нескольких недель, пишет Express.

Проблема знакома каждому: только что вымытые плинтусы уже через несколько дней снова покрываются серым налетом. На них оседает все - от бытовой пыли и ворса с ковров до шерсти домашних животных, и вдоль нижней части стен образуется заметная грязная полоса, которая портит впечатление даже от тщательно убранной комнаты.

Поэтому специалисты советуют обрабатывать плинтус салфеткой для сушилки уже после основной уборки. По их словам, такая обработка помогает отталкивать пыль и одновременно придает поверхности свежий, блестящий вид.

Что нужно сделать перед обработкой

Сама салфетка не заменяет влажную или сухую уборку - она работает только на уже очищенной поверхности. Сначала стоит пройтись пылесосом вдоль верхнего края плинтусов, желательно насадкой с мягкой щеткой, чтобы собрать накопившуюся пыль и шерсть животных.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Далее остатки загрязнений удаляют сухой салфеткой из микрофибры. Упорные пятна и следы следует осторожно потереть влажной микрофиброй - и только потом переходить к заключительному этапу.

Регулярное удаление пыли имеет и профилактическое значение: без этого пыль постепенно уплотняется на поверхности, и отмыть ее становится значительно сложнее.

Когда плинтус стал чистым и сухим, его осторожно протирают салфеткой для сушильной машины. Она собирает мелкие остатки пыли и оставляет на поверхности вещества, снижающие статическое электричество, из-за которого пыль и притягивается к покрытию.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред