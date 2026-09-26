Как утеплить пол без ремонта: эксперты назвали простые варианты

Чтобы в доме было тепло, не обязательно стелить ковры во всех комнатах.

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Эффективные способы сохранить тепло на полу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в Instagram (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как утеплить пол без дорогого ремонта

Как холодный воздух может попадать в комнату

Какие простые решения помогут согреть пол

Осенью и зимой пол без подогрева в квартирах и домах постепенно остывает, что сказывается на общем тепловом режиме в помещении. Но оказалось, что и без дорогостоящего монтажа "теплого пола" можно сделать поверхность комфортной.

Главред узнал, что эксперты поделились простыми решениями, как согреть пол без ремонта. Об этом пишет издание KXXV.

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Как утеплить пол без дорогостоящего ремонта

Если под жилой комнатой находится холодный подвал, одним из решений может стать теплоизоляция нижней части пола. Для этого используют специальные теплоизоляционные материалы и панели, которые создают барьер между холодным воздухом и поверхностью пола.

Еще одна распространенная причина холодного пола - сквозняки. Холодный воздух может попадать в комнату через щели между полом и стенами, возле плинтусов, дверей или других конструктивных стыков.

Владелец Cherniak Handyman Services Шломо Черняк советует проверить именно эти места, прежде чем покупать дополнительные обогреватели.

"Убедитесь, что все сквозняки, возникающие из-за щелей в полу или возле плинтусов, устранены, а сами щели загерметизированы, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха", - сказал он.

Холод может проникать в жилую комнату не только непосредственно через пол. Источником сквозняков становятся двери, ведущие в холодный коридор, кладовую, тамбур или техническое помещение.

Поэтому руководитель в сфере строительных материалов и директор Norstone USA Рассан Грант советует не оставлять такие двери открытыми без необходимости.

Как согреться без отопление / Инфографика: Главред

"Закрывайте двери, чтобы уменьшить сквозняки и сохранить тепло в помещениях, где находятся люди", - подчеркнул он.

Дополнительно можно установить уплотнитель или специальный валик под дверь. Они особенно актуальны для старых домов.

Один из самых простых способов сделать пол более комфортным без ремонта - постелить плотный ковер. Для холодного времени года подойдут модели с длинным ворсом.

Директор компании Bonsai Builders Кристин Гинтлиан советует использовать его в тех местах, где люди проводят больше всего времени.

"Такой подход позволяет наслаждаться красотой твёрдого напольного покрытия и одновременно создавать островки тепла и мягкости там, где это необходимо - например, в зоне отдыха или возле кровати в спальне", - говорит Гинтлиан.

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Об источнике: KXXV KXXV - телевизионная станция в городе Уэйко (штат Техас, США), обслуживающая регион Центральный Техас в качестве филиала сети ABC. Станция принадлежит компании E. W. Scripps Company; её студии расположены на Саут-Нью-роуд в Уэйко, а передатчик - недалеко от города Муди (штат Техас). Она также управляет маломощной полуспутниковой станцией KRHD-CD в городе Брайан, которая вещает отдельные программы местных новостей для региона Бразос-Вэлли, пишет Википедия.

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