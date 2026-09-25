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Мобилизация в РФ: эксперт назвал, сколько людей нужно Кремлю до конца года

Виталий Кирсанов
25 сентября 2026, 20:37
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Роман Свитан считает, что России потребуется до 200 тысяч новых военных для восполнения потерь до конца года.
Роман Свитан считает, что России потребуется до 200 тысяч новых военных
Роман Свитан считает, что России потребуется до 200 тысяч новых военных / коллаж: Главред, фото: МО РФ, скрин

Что сказал Роман Свитан:

  • Кремлю не обязательно будет прибегать к открытой мобилизации
  • Москва может усилить кампанию по набору контрактников

После выборов в России вновь активизировались обсуждения возможной новой волны мобилизации. Москве может потребоваться от 150 до 200 тысяч человек до конца года, однако речь, вероятнее всего, будет идти не о значительном наращивании численности армии, а о восполнении потерь. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, Россия планировала в течение 2026 года набрать более 400 тысяч военнослужащих, однако фактически смогла привлечь немногим более 200 тысяч человек. На этом фоне дефицит личного состава составляет около 150 тысяч человек.

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При этом ситуация усугубляется ростом российских потерь на фронте. Свитан отметил, что летом российская армия ежедневно теряла около тысячи человек убитыми и тяжело ранеными, которые выбывали из боевых действий. Сейчас этот показатель, по его оценке, вырос примерно в полтора раза - до 1,5 тысячи человек в сутки.

"Поэтому им необходимо поставить в строй до конца года примерно 150-200 тысяч человек", - заявил эксперт.

Как Россия может пополнять армию

По мнению Свитана, российское руководство не обязательно будет прибегать к открытой принудительной мобилизации. Вместо этого Москва может усилить кампанию по набору контрактников, предлагая более высокие выплаты и расширенный социальный пакет.

Кроме того, в России могут использовать механизмы давления на граждан для подписания контрактов. Некоторые из подобных подходов, отметил эксперт, российские власти уже применяли.

Свитан также считает, что в первую очередь в строй могут попытаться вернуть резервистов, у которых уже существуют определенные договорные отношения с российской армией. В дальнейшем решения о новых мобилизационных мероприятиях будут зависеть от ситуации на фронте и масштабов потерь.

Почему речь идет примерно о 700 тысячах военных

При этом эксперт не ожидает существенного увеличения общей численности российской группировки. По его оценке, Москва будет стремиться удерживать ее примерно на уровне 700 тысяч военнослужащих.

"Именно такое количество военных Россия способна обеспечивать", - сказал Свитан.

Он объяснил это прежде всего экономическими и производственными возможностями РФ. По его словам, российская экономика не способна постоянно обеспечивать необходимым вооружением и военной амуницией значительно более крупную наступающую армию.

"Если бы могла содержать 1,5-2 миллиона человек, то давно бы уже поставила их в строй", - отметил эксперт.

Таким образом, Свитан считает, что мобилизационные мероприятия в России, вероятнее всего, продолжатся. Однако в текущем году они могут проходить преимущественно в форме усиленного набора контрактников и других механизмов привлечения людей в армию.

Главной задачей, по его оценке, будет не увеличение численности российских войск на линии боевого соприкосновения, а компенсация потерь и сохранение группировки примерно на уровне 700 тысяч человек.

Смотрите видеоинтервью Романа Свитана Главреду:

Мобилизация в РФ - главное

Ранее Главред сообщал, что страна-агрессор Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах. Москва рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий говорил, что готовность Кремля начать новую волну мобилизации станет очевидной только после выборов в российскую Госдуму.

Как сообщалось, Владимир Зеленский заявлял, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. Наряду с этим в РФ будет проходить набор по контрактам.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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