"Все пойдут в армию — увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации

Важно понимать, что Москва, так или иначе, уже готова к мобилизации, ведь в силе по-прежнему остается указ Путина, изданный ещё в 2022 году.

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Решится ли Путин на новую мобилизацию в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, t.me/news_kremlin

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Когда станет ясно насчёт новой волны мобилизации

Почему РФ не может сформировать новые дивизии

Кого Кремль теперь принимает на контракт

Готовность Кремля начать новую волну мобилизации станет очевидной только после выборов в российскую Госдуму - до этого момента окончательного решения диктатора Владимира Путина не будет. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

Если российский диктатор все же примет такое решение, украинская разведка заметит это заранее - по характерным индикаторам и признакам подготовительных мероприятий. Скрыть подобный процесс технически невозможно, убежден представитель ГУР.

Юридически Москва к этому шагу уже подготовлена: указ Путина, подписанный ещё в 2022 году, остаётся в силе и не требует обновления. Время, оставшееся до голосования, оккупанты будут пытаться использовать для продвижения на тех участках фронта, где это ещё реально.

Разведка опирается на предыдущий опыт Кремля, который дает довольно точные ориентиры относительно сроков появления вновь сформированных подразделений на линии боевого столкновения.

"У россиян есть опыт проведения такой мобилизации, и мы его понимаем. Они начали частичную мобилизацию во второй половине октября 2022 года. Боевые подразделения, которые могли реально вступить в бой, оказались на фронте в январе 2023 года, а часть из них - еще в декабре", - подчеркнул Скибицкий.

Дивизий не будет: в РФ не хватает людей

Амбициозные планы российского командования по переформатированию структуры армии пока тормозит элементарная арифметика. Идея заключалась в том, чтобы на базе имеющихся боевых бригад развернуть полноценные дивизии, однако личного состава для этого не хватает.

Провалом обернулась и попытка укомплектовать самое высокотехнологичное направление - силы беспилотных систем. Ставка на молодежь и студентов не сработала, поэтому ресурс приходится перетягивать из других видов и родов войск.

"Их военное командование полагало, что все студенты поспешат туда, а на самом деле у них выполнение плана по набору в силы БпС составляет всего лишь 30%. Они пытаются забирать личный состав из других видов и родов войск, но в целом набор проваливается", - рассказал генерал-майор.

409 тысяч и контракты для рецидивистов

По данным украинской разведки, на 2026 год Кремль заложил показатель в 409 тысяч рекрутов. Чтобы приблизиться к этой цифре, Путин подписал закон, который радикально сузил перечень статей, ранее блокировавших доступ к контрактной службе.

"По сути, под ограничение остались "предатели родины", педофилы и осужденные по политическим мотивам. Все остальные - убийцы, насильники, члены ОПГ, наркоторговцы - могут заключать контракты. И на сегодняшний день из этой категории уже 28 тысяч заключили контракты", - отметил представитель ГУР.

Динамика набора при этом снизилась: сейчас планы по контрактникам выполняются на уровне 98%, и все эти договоры заключены добровольно. Впрочем, во второй половине года враг намерен повысить плановые показатели.

"Там нет демократии, все пойдут в армию - увидите", - утверждает Скибицкий.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Прогноз по мобилизации в РФ

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран говорил, что Россия находится на грани экономической катастрофы, которая может оказаться более серьезной, чем Великая депрессия в США в начале XX века.

По его словам, чтобы отправить одного бойца на передовую, в тылу должны работать примерно от шести до восьми человек.

"Речь идет не о гражданских лицах, а только о тех, кто работает в Министерстве обороны и в военно-промышленном комплексе. Это очень серьёзные расходы. По финансовым показателям я вижу, что россияне не готовы к такому масштабированию. У них ещё остаётся определённый запас. Но если они в один миг потратят его на масштабную мобилизацию, то могут полностью выгореть за шесть, максимум 12 месяцев. Они просто сожгут всё, что у них ещё осталось", - убеждён он.

Пополнение армии РФ - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что российские власти подготовили очередные изменения в законодательство, которые позволят привлекать к военной службе еще больше осужденных.

Ранее сообщалось, что Россия перешла к фактически принудительному набору на войну против Украины: мужчин призывного возраста задерживают на улицах, возле мест работы или под предлогом проверки документов, поскольку добровольная вербовка прекратилась.

Накануне стало известно, что российские власти продолжают создавать предпосылки для возможного объявления мобилизации и одновременно готовятся к вероятным внутренним беспорядкам.

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Об персоне: Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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