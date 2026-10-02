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Половина украинских F-16 не выполняет боевые задачи: Зеленский назвал причину

Инна Ковенько
2 октября 2026, 14:36
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Часть самолетов вынуждена месяцами оставаться в Европе из-за необходимости планового технического обслуживания.
Половина украинских F-16 не может выполнять задачи
Половина украинских F-16 не может выполнять задачи / Коллаж: Главред, фото: Lockheed Martin, ОП

Около половины украинских истребителей F-16 в настоящее время не могут выполнять боевые задачи из-за длительного технического обслуживания в Европе. Об этом в интервью Financial Times сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, если бы самолеты обслуживались в Украине, их удавалось бы быстрее возвращать в строй. Поэтому Киев при поддержке западных партнеров хочет перенести ремонтные мощности на территорию Украины.

"F-16 эффективно борются с новыми российскими реактивными дронами, а потому их длительный ремонт создает проблему для защиты украинского неба", - отметил Зеленский.

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О проблеме с доступностью украинских F-16 ранее сообщала Wall Street Journal. По данным издания, после примерно 300 часов налета истребители проходят плановое техническое обслуживание. Во время осмотра специалисты проверяют и ремонтируют, в частности, двигатель, авионику, гидравлическую систему, топливные магистрали и другое оборудование самолета.

Обслуживание украинских F-16 проводит бельгийская компания Sabena Aerospace Engineering. Бывший контрадмирал ВМС США Марк Монтгомери отмечал, что ремонт отдельного самолета в отдельных случаях может длиться до 40 недель.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

В МИД опровергли заявления о критическом состоянии F-16

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины опровергают утверждения о критически низкой боеготовности украинских F-16. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что сообщения о якобы слишком длительных ремонтах и небольшом количестве боеспособных самолетов не соответствуют действительности.

По его словам, Украина с самого начала признавала сложность обслуживания истребителей, в частности из-за проблем с отдельными компонентами ранних модификаций F-16, которые больше не производятся и которые становится все сложнее найти.

В то же время партнеры продолжают возвращать украинские самолеты после ремонта, а среднее время обслуживания, по словам Тихого, сокращается.

"Мы полностью доверяем нашим промышленным партнерам и их способности к дальнейшей оптимизации процессов технического обслуживания, обеспечивая максимально возможный уровень готовности и доступности F-16 в течение ближайших зимних месяцев, когда эти возможности будут нужны больше всего", - пояснил пресс-секретарь.

Тихий также призвал не распространять информацию, которая, по его мнению, может подорвать доверие к международному финансированию обслуживания F-16.

Половина украинских F-16 не выполняет боевые задачи: Зеленский назвал причину
/ Фото: скриншот поста в Х

F-16 в Украине испытывают острый дефицит ракет

Украинские истребители F-16 испытывают нехватку ракет класса "воздух-воздух", из-за чего для перехвата реактивных дронов периодически применяют встроенные пушки. Об этом сообщил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в комментарии УНИАН.

По словам специалиста, активное привлечение истребительной авиации к борьбе с реактивными "Шахедами" привело к более быстрому расходованию запасов ракет. Россия, отмечает он, рассчитывала на такой эффект.

Из-за этого украинские F-16 в отдельных случаях используют штатную пушку M61 Vulcan для поражения таких целей.

"Если говорить о пушке M61 Vulcan, то она периодически используется ВВС на базе F-16 для противодействия таким угрозам", - сказал Храпчинский.

На этом фоне Киеву необходимо активизировать работу со странами, располагающими соответствующим парком западной авиации и вооружения. Речь идет прежде всего о европейских партнерах, которые эксплуатируют F-16 и F-35 и используют американские ракеты.

Храпчинский считает, что переговоры должны быть направлены не только на получение дополнительных боеприпасов, но и на увеличение их производства. "Главная задача нашей дипломатии - переговоры с европейскими странами, которые эксплуатируют самолеты F-16, F-35 и используют американское оружие", - подчеркнул эксперт.

В то же время поиск альтернативных ракет, которые можно было бы интегрировать на украинские F-16, сопряжен со значительными техническими ограничениями. По оценке специалиста, американская сторона заинтересована прежде всего в использовании собственного вооружения на своих самолетах и не стремится открывать возможность для широкой интеграции других систем.

В то же время практика других стран показывает, что такие решения возможны при наличии соответствующих лицензий. Храпчинский привел пример Турции, которая интегрировала собственные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" на F-16. Подобные возможности по модернизации и обслуживанию самолетов есть и у Польши.

"Есть пример Турции, которая использует собственные ракеты класса "воздух-воздух" или "воздух-поверхность" для F-16. Это произошло по лицензии", - отметил Храпчинский.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, Бельгия до конца года передаст Украине три истребителя F-16. Самолеты Киев должен получить по ускоренной процедуре, а вместе с ними - дополнительные возможности для усиления противовоздушной защиты. Об этом 29 сентября сообщил Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что украинские F-16 столкнулись с критической нехваткой ракет, из-за чего пилоты вынуждены экономить боеприпасы во время боевых вылетов. Украине требуются дополнительные ракеты AIM-9 и AIM-120, а также возможность локализовать их производство. Об этом сообщил украинский пилот с позывным "Фантом", командир 107-го авиационного крыла ВВС Украины.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни объявил о заключении соглашения с Украиной о поставках ракет-перехватчиков в рамках механизма JUMPSTART. Соглашение направлено на укрепление противовоздушной обороны Украины. Сумма пакета в рамках механизма JUMPSTART оценивается в 350 миллионов канадских долларов, согласно сообщениям сторон.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвящённая текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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Владимир Зеленский оборонительное вооружение F-16
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