Зачем добавлять соль в воду для мытья пола, как правильно приготовить раствор и какие покрытия не стоит им обрабатывать - простой домашний лайфхак.

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Секрет чистого пола с помощью соли / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем добавлять соль в воду для мытья пола

Как правильно приготовить солевой раствор

Какие покрытия требуют осторожности

Идеально чистый пол без пыли, пятен и разводов - цель, к которой стремится почти каждая хозяйка во время еженедельной или ежедневной уборки. В поисках эффективных и доступных решений многие пробуют десятки покупных химических средств, которые не всегда дают желаемый результат или оставляют резкий специфический запах. В этом контексте всё большую популярность приобретает малоизвестный, но чрезвычайно простой народный метод - добавление обычной поваренной соли в ведро с водой перед мытьем пола, рассказывает Главред.

Насколько эффективен этот метод, как именно он работает и о каких важных предостережениях следует помнить, рассказывает издание Contexto Tucumán.

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В чем суть использования соли при уборке

Главная идея этого бытового приёма заключается в использовании свойств солевого раствора при очистке поверхностей. Соль помогает легче удалять повседневные следы, пыль и небольшие пятна, делая пол визуально чище.

Однако важно понимать пределы применения этого лайфхака: соль может быть лишь полезным дополнением к привычному уходу за домом. Она не является полноценной заменой специализированной бытовой химии, когда речь идет об удалении застарелых жировых отложений или глубокой дезинфекции от болезнетворных бактерий и микроорганизмов.

Видео о том, как правильно мыть пол, можно посмотреть здесь:

Как правильно использовать соль для мытья пола

Метод очень прост в исполнении, однако требует соблюдения пропорций и умеренности. Если насыпать слишком много соли, она может не раствориться в воде или после высыхания оставить заметный белый налет и разводы на поверхности.

Чтобы правильно опробовать этот трюк, достаточно выполнить несколько простых шагов.

Подготовьте воду

Наполните ведро для уборки холодной или умеренно тёплой водой.

Добавьте соль

Насыпьте небольшое количество соли - достаточно буквально одной-двух щепоток или неполной столовой ложки на ведро.

Тщательно перемешайте

Перемешивайте воду до тех пор, пока все кристаллы соли полностью не растворятся. Это важно, чтобы избежать механического повреждения поверхности.

Проведите уборку

Окуните в раствор ткань или швабру, тщательно отожмите её от излишней влаги и вытрите пол в обычном режиме.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

На каких покрытиях с солью нужно быть осторожными

Не все материалы, которыми покрыт пол в современных домах, одинаково реагируют на бытовые растворы или вещества, изначально не предназначенные для ухода за ними. Поскольку каждое покрытие имеет свои особенности, специалисты рекомендуют сначала протестировать солевой раствор на небольшом, незаметном участке комнаты, например, в углу или под мебелью.

Особую осторожность необходимо проявлять при уходе за следующими типами полов:

Паркет и натуральная деревянная доска

Древесина и её защитные покрытия крайне чувствительны к влаге и некоторым компонентам, что может привести к деформации или повреждению лака.

Поверхности, покрытые воском

Солевой раствор может негативно повлиять на восковой слой, сделав его тусклым или оставив пятна.

Глянцевая и очень блестящая плитка

На таких поверхностях любые остатки раствора могут быть заметны в виде тусклых полос или разводов.

Деликатные покрытия

Если кристаллы соли растворились не полностью, они могут действовать как грубый абразив и оставить мелкие царапины.

Перед использованием любых народных смесей лучше ознакомиться с официальными инструкциями производителя напольного покрытия.

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Об источнике: Contexto Tucumán Contexto Tucumán - это аргентинское онлайниздание и цифровой информационный ресурс, основанный в провинции Тукуман, который специализируется на освещении местных, национальных и международных новостей, расследованиях, криминальной хронике, политике, экономике и общественной жизни региона.

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