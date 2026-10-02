Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Зачем добавлять соль в воду для мытья пола: секрет хитрого лайфхака

Марина Иваненко
2 октября 2026, 03:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зачем добавлять соль в воду для мытья пола, как правильно приготовить раствор и какие покрытия не стоит им обрабатывать - простой домашний лайфхак.
Секрет чистого пола с помощью соли
Секрет чистого пола с помощью соли / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Зачем добавлять соль в воду для мытья пола
  • Как правильно приготовить солевой раствор
  • Какие покрытия требуют осторожности

Идеально чистый пол без пыли, пятен и разводов - цель, к которой стремится почти каждая хозяйка во время еженедельной или ежедневной уборки. В поисках эффективных и доступных решений многие пробуют десятки покупных химических средств, которые не всегда дают желаемый результат или оставляют резкий специфический запах. В этом контексте всё большую популярность приобретает малоизвестный, но чрезвычайно простой народный метод - добавление обычной поваренной соли в ведро с водой перед мытьем пола, рассказывает Главред.

Насколько эффективен этот метод, как именно он работает и о каких важных предостережениях следует помнить, рассказывает издание Contexto Tucumán.

видео дня

В чем суть использования соли при уборке

Главная идея этого бытового приёма заключается в использовании свойств солевого раствора при очистке поверхностей. Соль помогает легче удалять повседневные следы, пыль и небольшие пятна, делая пол визуально чище.

Однако важно понимать пределы применения этого лайфхака: соль может быть лишь полезным дополнением к привычному уходу за домом. Она не является полноценной заменой специализированной бытовой химии, когда речь идет об удалении застарелых жировых отложений или глубокой дезинфекции от болезнетворных бактерий и микроорганизмов.

Видео о том, как правильно мыть пол, можно посмотреть здесь:

Как правильно использовать соль для мытья пола

Метод очень прост в исполнении, однако требует соблюдения пропорций и умеренности. Если насыпать слишком много соли, она может не раствориться в воде или после высыхания оставить заметный белый налет и разводы на поверхности.

Чтобы правильно опробовать этот трюк, достаточно выполнить несколько простых шагов.

Подготовьте воду

Наполните ведро для уборки холодной или умеренно тёплой водой.

Добавьте соль

Насыпьте небольшое количество соли - достаточно буквально одной-двух щепоток или неполной столовой ложки на ведро.

Тщательно перемешайте

Перемешивайте воду до тех пор, пока все кристаллы соли полностью не растворятся. Это важно, чтобы избежать механического повреждения поверхности.

Проведите уборку

Окуните в раствор ткань или швабру, тщательно отожмите её от излишней влаги и вытрите пол в обычном режиме.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

На каких покрытиях с солью нужно быть осторожными

Не все материалы, которыми покрыт пол в современных домах, одинаково реагируют на бытовые растворы или вещества, изначально не предназначенные для ухода за ними. Поскольку каждое покрытие имеет свои особенности, специалисты рекомендуют сначала протестировать солевой раствор на небольшом, незаметном участке комнаты, например, в углу или под мебелью.

Особую осторожность необходимо проявлять при уходе за следующими типами полов:

Паркет и натуральная деревянная доска

Древесина и её защитные покрытия крайне чувствительны к влаге и некоторым компонентам, что может привести к деформации или повреждению лака.

Поверхности, покрытые воском

Солевой раствор может негативно повлиять на восковой слой, сделав его тусклым или оставив пятна.

Глянцевая и очень блестящая плитка

На таких поверхностях любые остатки раствора могут быть заметны в виде тусклых полос или разводов.

Деликатные покрытия

Если кристаллы соли растворились не полностью, они могут действовать как грубый абразив и оставить мелкие царапины.

Перед использованием любых народных смесей лучше ознакомиться с официальными инструкциями производителя напольного покрытия.

Читайте также:

Об источнике: Contexto Tucumán

Contexto Tucumán - это аргентинское онлайниздание и цифровой информационный ресурс, основанный в провинции Тукуман, который специализируется на освещении местных, национальных и международных новостей, расследованиях, криминальной хронике, политике, экономике и общественной жизни региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ начала серию массированных ударов по Киеву: в Newsweek назвали цель

РФ начала серию массированных ударов по Киеву: в Newsweek назвали цель

01:05Украина
В ЕС жестко ответили на угрозы Москвы и назвали условие ударов по РФ

В ЕС жестко ответили на угрозы Москвы и назвали условие ударов по РФ

22:56Мир
Путин заговорил о скором завершении войны, но выдвинул условие: о чем идет речь

Путин заговорил о скором завершении войны, но выдвинул условие: о чем идет речь

22:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм

Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм

Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

РФ открыла "ящик Пандоры" ударами по мостам в Киеве: реально ли их уничтожить

РФ открыла "ящик Пандоры" ударами по мостам в Киеве: реально ли их уничтожить

Последние новости

04:07

Как украинцы спасли Линкольна и Черчилля: малоизвестные факты из истории

03:33

Кому октябрь 2026 готовит финансовый взлет, успех и искушения - гороскоп ТароВидео

03:03

Зачем добавлять соль в воду для мытья пола: секрет хитрого лайфхака

02:39

Хрустящая и ароматная квашеная капуста за 3 дня: рецепт с идеальными пропорциями

02:05

Невероятный сценарий Вселенной: черная дыра может вырваться из своей "ловушки"

"Темно, но тепло и с водой": Харченко рассказал, что может ожидать Киев зимой«Темно, но тепло и с водой»: Харченко рассказал, что может ожидать Киев зимой
01:05

РФ начала серию массированных ударов по Киеву: в Newsweek назвали цель

01 октября, четверг
23:55

В стиралке нашли одну скрытую функцию: что меняет и как активироватьВидео

23:19

Украинцев предупредили о дефиците базового продукта: когда цены пойдут вверх

22:56

В ЕС жестко ответили на угрозы Москвы и назвали условие ударов по РФ

Реклама
22:38

В Воронежской области РФ разбился военный вертолет - что известно

22:29

Путин заговорил о скором завершении войны, но выдвинул условие: о чем идет речь

22:02

Крысы быстро исчезнут из дома: простой и дешевый трюк удивит результатомВидео

21:56

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

21:40

Последний шанс: король Чарльз придумал неожиданный план для Уильяма и Гарри

21:34

Решетка газовой плиты будет сиять как новая: чем отмыть толстый слой жираВидео

21:30

Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

21:09

"Удостовериться, что сдохла": Лолита собралась на тот свет и дала указания родным

21:04

Возобновление переговоров Украины и РФ: СМИ узнали вероятное время и место

20:56

Недель без света не будет, но: названы города, где зимой будет сложнее всего

20:18

Холодильник перестанет обледеневать: поможет простое кухонное средствоВидео

Реклама
20:04

Почему опытные хозяйки кладут фольгу на гладильную доску: секрет раскрытВидео

20:01

Любовный гороскоп на октябрь: Овнам — страсть, Тельцам — испытания

19:59

Сад будет ломиться от плодов: какие деревья выбирают опытные дачникиВидео

19:28

Груши будут храниться всю зиму: что нужно сделать после сбора урожаяВидео

19:23

Зачем класть лавровый лист в кухонные ящики: какую проблему решает трюк

19:12

"Золотая заначка" Путина тает: Новак объяснил, что происходит с резервами РФ

19:10

Сентябрь стал худшим месяцем для российских войск с 2022 года: Коваленко назвал причинумнение

18:54

Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно

18:51

"Не мы начали войну": Путин назвал циничную причину нападения на Украину

18:39

Китайский гороскоп на октябрь: Драконам — испытания, Кроликам — удача

18:37

Зачем рис кладут в стиральную машину: опытные хозяйки удивили хитрым трюкомВидео

18:28

ВАКС окончательно утвердил соглашение с Пашинским по делу "топлива Курченко": за решеткой не окажется никто

18:20

Целый год не было лета: что произошло с Землёй в загадочном 1816 годуВидео

18:13

"Ваша собака спала на нашей соломе": что на самом деле означает эта фраза

18:11

Кремль пугает НАТО ядерным оружием: что может скрываться за угрозами Москвы

17:39

Распаковки и блог: куда делась "киста" Настя Каменских и ее муж ПотапВидео

17:23

Катапультировался, но не выжил: в воздушном бою погиб пилот "Призрака Киева"

17:20

Гороскоп на октябрь: Овнам — радикальные перемены, Тельцам — финансовый успех

17:00

В Украине ударят заморозки до -3 градусов: объявлено штормовое предупреждение

16:52

РФ открыла "ящик Пандоры" ударами по мостам в Киеве: реально ли их уничтожить

Реклама
16:44

ЛЭП стали новой целью РФ: Харченко раскрыл, чего на самом деле добиваются россияне

16:35

Осень 2026 меняет моду на украшения: стилистка назвала главные тренды

16:31

Зачем люди носят кошачий ус в кошельке: откуда взялась приметка

16:21

Сколько лет просидит убийца Фарион: суд огласил приговор Зинченко

16:08

Как не испортить портативный аккумулятор: основные ошибки при зарядке устройства

16:05

Доллар внезапно полетел вверх, а евро обвалился: курс валют на 2 октября

16:00

"Никто не понял": Никитюк раскрыла, как прятала беременность на 8 месяце

15:32

Действительно ли рис нужно промывать перед варкой: ответ шеф-поваров удивит

15:22

Как правильно стирать пуховики и куртки — что нельзя класть в барабан

15:00

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Овнам - улучшения, Львам - взглянуть страху в глаза

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости Житомира
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять