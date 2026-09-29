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О керамической плитке можно забыть: чем оформляют кухонный фартук в 2026 году

Инна Ковенько
29 сентября 2026, 22:12
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Плитка постепенно уступает место деревянным панелям, которые делают интерьер кухни более уютным и выразительным.
О керамической плитке можно забыть: чем оформляют кухонный фартук в 2026 году
Чем заменить плитку на кухне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Чем можно заменить плитку на кухонных стенах
  • Как защитить деревянные панели от влаги и жира
  • Где на кухне не стоит устанавливать деревянные элементы

Еще недавно керамическая плитка считалась безальтернативным материалом для отделки кухонных стен. Она защищает поверхность от влаги и загрязнений и легко моется. Однако современные интерьеры все чаще отходят от традиционных решений. На смену плитке приходят натуральные материалы, которые придают кухне тепло и индивидуальность.

Деревянные элементы в интерьере

Доски, ламели и панели из дерева позволяют изменить облик помещения без полной замены мебели, пишет Gazeta.pl. Они смягчают строгость гладких фасадов и гармонично сочетаются как с современными минималистичными гарнитурами, так и с классической планировкой.

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Как способ укладки влияет на интерьер

Важную роль играет способ укладки. Вертикальные ламели визуально "поднимают" потолок, классические узкие доски создают традиционную атмосферу, а широкие горизонтальные элементы хорошо вписываются в скандинавский стиль. Большие панели могут образовывать единую плоскость со столешницей, что придает интерьеру целостность.

Как правильно ухаживать за деревянными поверхностями

Зона возле столешницы постоянно подвергается воздействию брызг воды и жира. Необработанная древесина впитывает влагу, поэтому её нужно защищать. Для этого применяют специальные средства - лак или твёрдое восковое масло, которые подбирают в соответствии с породой дерева и местом использования.

Еще один важный момент - герметизация стыка между столешницей и стеной. Это снижает риск проникновения воды за деревянные элементы. При уходе рекомендуем избегать агрессивных моющих средств и абразивных губок, ведь они повреждают защитный слой. Лучше всего очищать поверхность слегка увлажненной салфеткой из микрофибры.

Где дереву не место

Не рекомендуем устанавливать деревянные панели возле газовой плиты. Высокая температура и открытое пламя могут повредить материал. В этой зоне безопаснее использовать закаленное стекло, камень или нержавеющую сталь - они выдерживают экстремальные условия и не требуют сложного ухода.

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Об источнике: Gazeta.pl

Gazeta.pl - один из крупнейших интернет-ресурсов в Польше, который публикует актуальные новости и полезные советы для водителей. Также на сайте можно обменяться мнениями и оставить собственные комментарии по той или иной теме.

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