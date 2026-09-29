Решил покончить: путинист Лепс сделал признание о своей жизни

Путинист и алкоголик Лепс решил на старости лет сделать резкий пивот.

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Григорий Лепс сделал заявление/ коллаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Кратко:

С чем решил покончить Лепс

О чем он неожиданно заговорил

Российский певец-путинист Григорий Лепс, который с начала войны поддерживает российскую агрессию и регулярно посещает оккупированные территории признан тяжелым и агрессивным алкоголиком в РФ, сделал неожиданное признание.

Путинист, которого цитируют российские пропагандисты, сообщил, что он "нагулялся".

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Григорий Лепс / фото: instagram.com, Григорий Лепс

"Для того, чтобы начать делать то, что я собираюсь делать дальше, вот эти все гулянки - только помеха. Поэтому с этим нужно заканчивать. Это сложно, но придется. Это огромная помеха и работе, и, как ни крути, общественному мнению: я все-таки, как-никак народный артист, нужно соответствовать званию. Поведение всегда у людей публичных на виду, мое тоже на виду, и не всегда лицеприятное", - жалуется Лепс.

Алкоголизм Лепса

В прошлом певец-путинист открыто признавал наличие серьезной алкогольной зависимости. Злоупотребление спиртным привело к тяжелым последствиям для здоровья, включая перенесенный панкреонекроз и сильные проблемы с желудком.

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Про персону: Григорий Лепс Григорий Лепс - советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015), сообщает Википедия.

16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

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