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Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

Инна Ковенько
29 сентября 2026, 16:52обновлено 29 сентября, 17:50
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Для очистки кухонного слива не обязательно сразу покупать дорогие химические средства.
Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему
Как устранить запах из раковины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем насыпать соль в раковину на ночь
  • Как правильно прочистить слив с помощью соли
  • Поможет ли соль устранить запах и жировой налет в трубах

Влажная раковина быстро становится источником неприятного запаха, который распространяется по кухне. Остатки еды и жир в трубах только усугубляют ситуацию. Многие пытаются бороться с этим химическими средствами, но они не всегда эффективны. Главред расскажет о значительно более дешевом и безопасном методе.

Зачем насыпать соль в раковину на ночь

Чтобы устранить неприятный запах, эксперты по уборке советуют засыпать соль в слив перед сном, пишет "Телеграф". Соль действует как природный абсорбент: она впитывает и нейтрализует зловоние, оставляя кухню свежей без использования химических средств.

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Кристаллы соли, попадая в трубы, помогают расщеплять жировые отложения и органические остатки. Это предотвращает образование засоров и облегчает прохождение воды. Регулярное применение такого метода снижает риск серьезных проблем с канализацией.

Кроме того, соль создает неблагоприятную среду для бактерий, уменьшая их количество и тем самым повышая гигиену кухонного пространства.

Как прочистить кухонную раковину
Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Как правильно применять

Вечером рекомендуем засыпать в сливной отверстие 3–4 столовые ложки соли и оставить ее на ночь. Утром раковину следует промыть большим количеством горячей воды, чтобы смыть остатки соли вместе с растворенным налетом. Для усиления эффекта можно добавить пищевую соду или небольшое количество уксуса, что усилит очищающие свойства.

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Об источнике: Телеграф

"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, сообщает Википедия.

"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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