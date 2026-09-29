На Трампа усиливается давление: в Конгрессе США призывают ужесточить санкции против РФ

РФ продолжает наносить удары по украинским городам, поэтому экономическое давление на Москву остается одним из инструментов влияния США.

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В Конгрессе США призывают ужесточить санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что требуют от Трампа в Конгрессе

Какие инструменты есть у США

После новых российских атак по украинским городам в Конгрессе США усилились призывы к президенту Дональду Трампу использовать дополнительные экономические инструменты против России. С соответствующими заявлениями выступают как республиканцы, так и демократы. Об этом пишет Radio Free Europe.

Речь идет, в частности, о "Законе Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года". Сенат США одобрил его в августе значительным двухпартийным большинством, а 16 сентября документ прошел Палату представителей. Закон предусматривает новые санкции против российских структур и лиц, связанных с военной промышленностью, а также меры в отношении иностранных компаний и государств, помогающих Москве обходить существующие ограничения.

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Республиканец Дон Бейкон заявил, что Трампу следует действовать быстрее и использовать предусмотренные законом возможности. По его словам, Россия продолжает наносить удары по украинским городам и гражданскому населению, поэтому экономическое давление на Москву остается одним из инструментов влияния Вашингтона.

"Российская экономика - один из наших рычагов влияния, и нам нужно этим воспользоваться", - сказал Бейкон.

Что требуют от Трампа в Конгрессе

К усилению давления на Москву призывает и сенатор-республиканец Роджер Уикер, возглавляющий Комитет Сената по вооруженным силам. Он поддержал переговорные усилия Трампа, однако заявил, что Вашингтону необходимо учитывать продолжающиеся российские атаки на Украину.

По словам Уикера, одним из способов усилить давление может стать воздействие на финансовые ресурсы, связанные с российской властью.

Закон предусматривает несколько направлений санкционного давления. Среди них - ограничения против российских политических и военных структур, компаний, связанных с оборонной промышленностью, а также сетей, помогающих обходить действующие санкции. Отдельное внимание уделяется российскому "теневому флоту" и крупным иностранным покупателям российских энергоресурсов. Документ также предоставляет президенту возможность вводить повышенные тарифы против крупнейших покупателей российской энергии.

Уикер призвал Трампа использовать предусмотренные законом инструменты в полном объеме.

Демократы, поддержавшие санкционную инициативу, также настаивают на ее реализации. Сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что особое внимание необходимо уделить сокращению доходов России от экспорта энергоресурсов.

По ее словам, давление должно распространяться не только непосредственно на Москву, но и на государства, продолжающие покупать российскую нефть и газ. В числе таких стран она отдельно упоминала Китай.

Шахин также выступает за усиление мер против российского "теневого флота". По ее мнению, необходимо не допускать, чтобы российские энергоресурсы продавались через непрозрачные торговые схемы и позволяли Москве сохранять доходы от экспорта.

Какие инструменты есть у США

Закон предусматривает санкции против российских физических лиц, компаний и финансовых структур, связанных с военным сектором, а также меры в отношении иностранных участников российских энергетических и оборонных цепочек. Отдельный блок касается судов "теневого флота", которые используются для обхода ограничений на экспорт российской нефти.

Эксперты по санкционной политике при этом отмечают, что часть предусмотренных законом инструментов уже находилась в распоряжении американского президента. Дополнительное значение документа, по их оценке, заключается в расширении и конкретизации возможных целей для новых ограничений.

В частности, речь идет о российских судах, которые пока не попали под санкции, иностранных компаниях, участвующих в торговле российскими энергоресурсами, а также поставщиках, связанных с российской энергетической инфраструктурой.

Таким образом, после принятия закона Конгресс США продолжает публично призывать администрацию Трампа использовать его инструменты для усиления экономического давления на Россию и тех, кто помогает Москве обходить действующие ограничения.

Когда санкции против России могут дать экономический эффект

Главред писал, что, по словам директора программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, скорость проявления санкционного эффекта не соответствует скорости принятия политических решений.

Результат будет зависеть от того, насколько жесткими будут окончательные механизмы в отношении российского экспорта. Особое значение он придает энергетическому сектору, поскольку именно экспорт энергоносителей остается одним из ключевых каналов получения Россией внешних доходов.

Санкции США против РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что 17 сентября Палата представителей Конгресса США окончательно приняла законопроект о санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против - 159.

Ранее сообщалось, что этот документ предусматривает санкции против высших российских чиновников, а также предоставляет Дональду Трампу право устанавливать пошлины в размере до 100% для основных покупателей российской нефти и газа - в этот список входят Китай и Индия. Цель - перекрыть потоки поступлений в бюджет Москвы.

Накануне в США демократы Палаты представителей выступили против законопроекта о "адских санкциях" против России и Ирана, поставив под угрозу его продвижение накануне голосования. Но в итоге документ все же был поддержан.

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