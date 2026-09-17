Палата представителей США окончательно приняла закон об "адских санкциях" против РФ - детали

Далее документ должен быть направлен на подпись Дональду Трампу.

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Палата представителей США окончательно приняла закон о санкциях против РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

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Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против РФ и Ирана

Документ поддержали 262 конгрессмена, 159 проголосовали против

Законопроект будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу

В четверг, 17 сентября, Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила законопроект о санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против - 159.

Документ, одним из инициаторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм, теперь должен быть передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

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Среди тех, кто поддержал документ, - 203 республиканца, 58 демократов и один независимый конгрессмен.

"Конгресс США только что принял масштабный законопроект о санкциях против России и Ирана, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Законопроект теперь направляется на стол президента Трампа и, как ожидается, будет подписан в ближайшие дни", - отметил корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу.

Законопроект предусматривает возможность введения пошлин до 100% в отношении стран, которые закупают российские энергоносители или помогают России обходить санкции. Окончательное решение о применении таких мер будет принимать президент США.

Также документ предусматривает санкции против российских чиновников, финансовых учреждений и участников схем обхода санкций, в частности связанных с теневым флотом. Отдельные положения касаются продления санкций против Ирана.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Сенат США принял законопроект о масштабных санкциях против России и Ирана в 2026 году, инициированный сенатором Линдси Грэмом. В документе предусмотрены полномочия президента вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. За принятие в Сенате проголосовали 68 сенаторов против 9.

Палата представителей в нижней палате столкнулась с задержкой продвижения законопроекта из-за разногласий среди законодателей и вопроса о включении в повестку дня. По данным издания, инициатива застряла в Конгрессе из-за сомнений относительно расширения полномочий президента в области торговой политики.

Bloomberg сообщил, что законопроект могут вынести на голосование в рамках обычной процедуры. В публикации отмечается, что документ дает президенту право вводить 100-процентную пошлину в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и что потенциально под действие санкций могут попасть Китай, Индия и Турция.

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