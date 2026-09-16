Зачем смешивать картофель с содой: эффективный домашний трюк

Картофельная кожура и сода помогают очистить металлическую посуду от ржавчины. Как провести эту процедуру и защитить поверхность от повторной коррозии.

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Зачем смешивать картофельную кожуру с содой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем смешивать картофельную кожуру с содой

Как очистить кастрюлю от пятен ржавчины

Что делать после очистки металла

Поиск безопасных, экологичных и бюджетных способов уборки заставляет отказываться от агрессивной бытовой химии в пользу проверенных домашних средств. Обычная картофельная кожура в сочетании с пищевой содой стала одним из простых способов очистки кухонной утвари, кастрюль и чугунных сковородок от ржавчины. Главред расскажет подробнее.

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По данным специалистов по ведению домашнего хозяйства издания El Cronista, эффективность этого простого трюка основана на свойствах двух компонентов. Картофель содержит щавелевую кислоту, которая может помогать растворять отдельные минеральные отложения и продукты коррозии. Пищевая сода, в свою очередь, действует как мягкий абразив и щелочное чистящее средство. В сочетании они помогают размягчить пятна ржавчины и облегчить их механическое удаление.

Как очистить металл от ржавчины

Подготовка: посыпьте поражённый ржавчиной участок металлического изделия толстым слоем пищевой соды.

посыпьте поражённый ржавчиной участок металлического изделия толстым слоем пищевой соды. Наложение картофеля: плотно прижмите к соде свежую картофельную кожуру или срез сырого картофеля влажной стороной вниз.

плотно прижмите к соде свежую картофельную кожуру или срез сырого картофеля влажной стороной вниз. Время воздействия: оставьте средство на несколько часов или на всю ночь, если слой ржавчины достаточно толстый.

оставьте средство на несколько часов или на всю ночь, если слой ржавчины достаточно толстый. Очистка: после этого протрите поверхность этой же кожурой, используя её как своеобразную мочалку.

после этого протрите поверхность этой же кожурой, используя её как своеобразную мочалку. Промывка: тщательно промойте изделие под тёплой проточной водой и полностью высушите.

Если с первого раза не удалось полностью избавиться от ржавчины, процедуру можно повторить. При этом этот способ лучше использовать для лёгких и умеренных загрязнений. Застарелые очаги коррозии могут потребовать дополнительной очистки или специального средства, предназначенного для конкретного типа металла.

Видео о том, как удалить ржавчину, можно посмотреть здесь:

Как защитить посуду от повторного появления ржавчины

Главный фактор появления коррозии - влага, поэтому после каждой мывки металлическую посуду нужно вытирать сухим полотенцем, не оставляя капель воды на поверхности.

Для долгосрочной защиты кухонной посуды эксперты советуют протирать очищенную поверхность несколькими каплями растительного масла. Это создает тонкий защитный слой, который помогает уменьшить контакт металла с влагой.

Сода против муравьев / Инфографика: Главред

Особенно важно правильно ухаживать за чугунными сковородами, которые склонны к появлению ржавчины при неправильном хранении. После очистки их нужно хорошо высушить, а затем нанести тонкий слой масла. Излишки масла лучше удалить бумажным полотенцем.

При хранении кастрюль или сковородок в стопке их можно перекладывать бумажными полотенцами. Это поможет уменьшить контакт поверхностей, накопление влаги и появление неприятного затхлого запаха.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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