'Готов хоть завтра': Зеленский назвал три условия для проведения выборов

По словам главы государства, главной целью Украины является мир, а не голосование в условиях хаоса и угрозы жизни граждан.

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Зеленский рассказал, почему проведение выборов сейчас невозможно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

Выборы во время войны пока невозможны

Среди проблем - голосование украинцев за рубежом и на оккупированных территориях

Главный приоритет во время войны - мир

Проведение выборов во время войны пока невозможно из-за требований Конституции, избирательного законодательства и ситуации с безопасностью. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CBS News.

"Я готов провести их хоть завтра, но если война будет продолжаться, вы не можете этого сделать ни в соответствии с Конституцией, ни с избирательным законодательством, ни с учетом ситуации с безопасностью в первую очередь", - сказал Зеленский. видео дня

По словам президента, одним из ключевых вопросов является безопасность граждан. Он также обратил внимание на то, что миллионы украинцев находятся за рубежом, а часть территорий Украины остается временно оккупированной.

"Как люди будут голосовать, если дети не могут ходить в школу? Как проводить выборы, когда 9 млн человек находятся за рубежом? Обычно за рубежом голосуют около полумиллиона человек", - отметил Зеленский.

Отдельно президент затронул вопрос участия граждан с временно оккупированных территорий и контроля за избирательным процессом там. Зеленский также заявил, что для людей во время войны приоритетом являются безопасность и повседневная жизнь, а не политическая борьба.

"Во время войны мир - это цель номер один. А политика даже не занимает второе место", - сказал глава государства.

Какова цель призыва Федорова к выборам - мнение экспертов

Публицист Виталий Портников считает, что обращение Михаила Федорова от 18 августа может свидетельствовать о начале его политической карьеры. По словам Портника, стремление к проведению выборов в демократическом государстве является естественным, как и позиция Федорова о том, что Владимир Путин не должен решать судьбу украинских выборов.

В то же время Портников подчеркнул, что проведение выборов зависит прежде всего от войны и действующего режима военного положения. Именно он, по мнению публициста, в настоящее время ограничивает возможность принятия необходимых правовых решений.

О начале политической игры после заявления Федорова говорит и руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко. Он отметил, что оценки выступления Федорова разнятся - от критики из-за отсутствия конкретных фамилий до положительной реакции тех, кто ожидал более четкой оппозиционной позиции в отношении президента.

По мнению Денисенко, процесс выходит за рамки личной политической кампании Федорова. Он считает, что экс-министр может получить возможность продемонстрировать высокий результат на предстоящих выборах.

Выборы в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Михаил Подоляк заявил, что проведение голосования технически возможно лишь после устойчивого прекращения огня. Он добавил, что технологически выборы возможны весной 2027 года.

Бывший министр обороны Михаил Федоров призвал найти законный и безопасный механизм для проведения голосования даже в случае затяжной войны. Он подчеркнул необходимость обеспечения права голоса за рубежом и защиты избирательного процесса.

Ранее Зеленский категорически высказался по поводу идеи проведения выборов в Украине в нынешних условиях. По его словам, организация полноценной избирательной кампании во время продолжающейся войны может иметь крайне негативные последствия для внутренней стабильности страны.

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Об источнике: CBS News CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также курирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

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