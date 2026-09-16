Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Готов хоть завтра": Зеленский назвал три условия для проведения выборов

Руслана Заклинская
16 сентября 2026, 12:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
По словам главы государства, главной целью Украины является мир, а не голосование в условиях хаоса и угрозы жизни граждан.
'Готов хоть завтра': Зеленский назвал три условия для проведения выборов
Зеленский рассказал, почему проведение выборов сейчас невозможно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Выборы во время войны пока невозможны
  • Среди проблем - голосование украинцев за рубежом и на оккупированных территориях
  • Главный приоритет во время войны - мир

Проведение выборов во время войны пока невозможно из-за требований Конституции, избирательного законодательства и ситуации с безопасностью. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CBS News.

"Я готов провести их хоть завтра, но если война будет продолжаться, вы не можете этого сделать ни в соответствии с Конституцией, ни с избирательным законодательством, ни с учетом ситуации с безопасностью в первую очередь", - сказал Зеленский.

видео дня

По словам президента, одним из ключевых вопросов является безопасность граждан. Он также обратил внимание на то, что миллионы украинцев находятся за рубежом, а часть территорий Украины остается временно оккупированной.

"Как люди будут голосовать, если дети не могут ходить в школу? Как проводить выборы, когда 9 млн человек находятся за рубежом? Обычно за рубежом голосуют около полумиллиона человек", - отметил Зеленский.

Отдельно президент затронул вопрос участия граждан с временно оккупированных территорий и контроля за избирательным процессом там. Зеленский также заявил, что для людей во время войны приоритетом являются безопасность и повседневная жизнь, а не политическая борьба.

"Во время войны мир - это цель номер один. А политика даже не занимает второе место", - сказал глава государства.

Какова цель призыва Федорова к выборам - мнение экспертов

Публицист Виталий Портников считает, что обращение Михаила Федорова от 18 августа может свидетельствовать о начале его политической карьеры. По словам Портника, стремление к проведению выборов в демократическом государстве является естественным, как и позиция Федорова о том, что Владимир Путин не должен решать судьбу украинских выборов.

В то же время Портников подчеркнул, что проведение выборов зависит прежде всего от войны и действующего режима военного положения. Именно он, по мнению публициста, в настоящее время ограничивает возможность принятия необходимых правовых решений.

О начале политической игры после заявления Федорова говорит и руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко. Он отметил, что оценки выступления Федорова разнятся - от критики из-за отсутствия конкретных фамилий до положительной реакции тех, кто ожидал более четкой оппозиционной позиции в отношении президента.

По мнению Денисенко, процесс выходит за рамки личной политической кампании Федорова. Он считает, что экс-министр может получить возможность продемонстрировать высокий результат на предстоящих выборах.

Выборы в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Михаил Подоляк заявил, что проведение голосования технически возможно лишь после устойчивого прекращения огня. Он добавил, что технологически выборы возможны весной 2027 года.

Бывший министр обороны Михаил Федоров призвал найти законный и безопасный механизм для проведения голосования даже в случае затяжной войны. Он подчеркнул необходимость обеспечения права голоса за рубежом и защиты избирательного процесса.

Ранее Зеленский категорически высказался по поводу идеи проведения выборов в Украине в нынешних условиях. По его словам, организация полноценной избирательной кампании во время продолжающейся войны может иметь крайне негативные последствия для внутренней стабильности страны.

Читайте также:

Об источнике: CBS News

CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также курирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский президентские выборы в Украине выборы в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Готов хоть завтра": Зеленский назвал три условия для проведения выборов

"Готов хоть завтра": Зеленский назвал три условия для проведения выборов

12:24Украина
Путин не заканчивает войну, потому что боится бунта миллиона военных — Зеленский

Путин не заканчивает войну, потому что боится бунта миллиона военных — Зеленский

11:42Война
Мобилизация, наступление на Чернигов и НАТО: Коваленко – о том, что будет после выборов в РФ

Мобилизация, наступление на Чернигов и НАТО: Коваленко – о том, что будет после выборов в РФ

11:30Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

Сгребать листья больше не нужно: названа лучшая и более безопасная альтернатива

Сгребать листья больше не нужно: названа лучшая и более безопасная альтернатива

Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в Украине

Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в Украине

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

Последние новости

12:24

"Готов хоть завтра": Зеленский назвал три условия для проведения выборов

11:54

Желуди и шишки не нужно выбрасывать: неожиданные способы применения в саду

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 17 сентября: Петухам - требования, Лошадям - проверка

11:47

Кандидат в президенты FIDE Розенштейн пытается построить вокруг себя новую реальность

11:42

Путин не заканчивает войну, потому что боится бунта миллиона военных — Зеленский

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
11:34

Сорняки высохнут и исчезнут навсегда: чем полить трещины и швы между брусчаткойВидео

11:30

Мобилизация, наступление на Чернигов и НАТО: Коваленко – о том, что будет после выборов в РФ

11:12

В РФ пропала звезда популярных "бандитских" фильмов

10:58

Для чего на самом деле предназначены отсеки в стиральной машине: знают единицы

Реклама
10:52

"Скорую вызывали": Бужинская призналась, как довела Повалий

10:49

Ликвидирован топгенерал РФ Антон Грунис, которого хвалил Путин - медиа

10:38

Правило трех лет: секретный трюк садоводов для пышного цветения сирениВидео

10:06

Удар был смертельным: РФ атаковала автобус на Никопольщине, есть много жертв

10:00

Гороскоп на завтра, 17 сентября: Ракам — выгода, Водолеям — прибыль

09:59

"Идеальный герой - покойник": Каменских сделала новое скандальное заявление

09:59

Затишье перед бурей: как долго НБУ удержит доллар ниже 45 грн

09:26

Вкусное и быстрое блюдо из обычного фарша: рецепт мясных треугольников

08:50

РФ "открыла охоту на поезда": оккупанты ударили по рейсу УЗ Киев – Николаев

08:38

Ситуация для армии Путина ухудшается: в РФ бьют тревогу из-за операции ВСУ

08:25

"Лучше сидеть с семьёй": Зеленский сказал, сядет ли за стол переговоров с ПутинымВидео

Реклама
07:57

Магнитная буря G1 охватила Землю: когда геомагнитный шторм утихнет

07:27

В Киеве дважды за утро гремели взрывы, горят склады - детали

06:53

Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в УкраинеВидео

05:46

Беда уйдет, а деньги придут: четырех знаков зодиака ждет большой успех

05:24

Сгребать листья больше не нужно: названа лучшая и более безопасная альтернативаВидео

05:05

"Похожа на Ротару": неузнаваемая Сумская стала брюнеткой

04:36

Ирисы будут цвести пышнее: что нужно сделать с кустами в сентябреВидео

04:04

Зачем девушки обертывают волосы фольгой перед сном: ответ экспертов

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

03:34

Не удивят иностранцев: какие украинские имена для детей стали трендом за рубежом

02:41

Яблони дадут роскошный урожай: чем подкормить деревья осенью

01:49

Астрологи назвали месяцы рождения людей с "королевским" прошлым

01:22

Задержка помощи Запада грозит Украине масштабным урезанием расходов - Корецкий

00:31

Хит 1969 года с одним из самых известных гитарных соло вошел в историю музыкиВидео

15 сентября, вторник
23:40

Почему 16 сентября нельзя тратить много денег: какой церковный праздник

22:32

РФ дважды за последние недели атаковала президентский самолет дронами - Зеленский

22:23

Жалюзи теряют популярность: что устанавливают на окна вместо них

22:17

Большинство делает неправильно: куда нужно выбрасывать туалетную бумагу

22:15

В Украине перепишут курс доллара: что ждет украинцев в 2027 году

21:53

ГПСУ предупредила о приостановке работы пунктов пропуска: при каких условиях

Реклама
21:48

Что произойдет при смешивании спирта и перекиси водорода: последствия поразят

21:25

Жёлтые пятна на белой одежде исчезнут после одной стирки: что добавить в барабанВидео

21:21

Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

21:18

Денежный дождь и новые возможности: 4 знака зодиака поймают удачу 16 сентября

20:55

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

20:50

Больше не осядет: один простой ингредиент сделает бисквит высоким и пышным

20:47

Кто сформировал популяции Европы тысячи лет назад: Кущ отреагировал на спич Пинчукамнение

20:20

Зачем хозяйки смешивают соду с лимоном: 3 случая, когда действительно помогает

20:18

Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции "Вивальди"

20:02

Полотенца станут пушистыми, как новые: что добавить вместо кондиционера

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять