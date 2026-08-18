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Федоров призвал провести выборы в Украине: что он предлагает

Инна Ковенько
18 августа 2026, 22:28обновлено 18 августа, 23:01
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По словам эксминистра, провести выборы в условиях войны будет сложно. Однако, по его мнению, сложность не означает невозможность.
Федоров призвал провести выборы в Украине
Федоров призвал провести выборы в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявлений Федорова:

  • Федоров призвал найти законный и безопасный механизм для проведения выборов в Украине даже при длительной войне
  • Он отметил, что право определять момент выборов не может зависеть от России
  • Среди ключевых условий эксминистр назвал безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результатам

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о необходимости найти механизм для проведения выборов в Украине даже в условиях затянувшейся войны. Об этом он сказал в видеообращении.

По словам Федорова, Россия не должна получить возможность определять, когда украинцы смогут вновь выбирать власть. Он подчеркнул, что демократия не может быть "заложницей России".

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"Если война продлится ещё год, два, три, может ли Россия фактически получить право решать, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убеждён, что нет. Демократия не может быть заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс даже в условиях длительной войны", - отметил бывший министр обороны.

Михаил Федоров НОВАЯ 2026
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Федоров также подчеркнул, что при организации выборов необходимо обеспечить право голоса военнослужащим, миллионам украинцев, находящихся за рубежом, а также жителям прифронтовых территорий. Отдельно он назвал ключевыми условиями безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие граждан к результатам голосования.

В то же время экс-министр признал, что провести выборы в условиях войны будет сложно. Однако, по его убеждению, сложность не означает невозможность.

"Сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы можем найти решение и в этой ситуации, потому что демократия - это не роскошь мирного времени. Демократия - это часть того, за что мы сегодня воюем. Но есть ещё одна причина, почему этот разговор нужен именно сейчас. Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения", - сказал бывший министр.

По мнению Федорова, украинцы не должны позволить Путину решать, когда они могут избирать свою власть. Он подчеркнул, что украинская демократия не должна зависеть от доброй воли Кремля.

"Россия хочет не просто забрать нашу землю. Она хочет доказать, что украинская модель свободы не работает. Именно поэтому Украина должна доказать обратное. Украина может одновременно воевать и оставаться демократией. Выборы - это не только бюллетень. Это момент, когда власть снова приходит к гражданину и говорит: "Вот мы это сделали. Теперь вы решаете, доверяете ли нам. И именно этот принцип отличает демократическое государство от системы, где власть сама решает, когда общество может ее оценивать", - подытожил Михаил Федоров.

Отставка Федорова - новости по теме

Главред писал, что вечером 18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Евгения Хмары министром обороны Украины.

Ранее Федоров заявлял, что не считает свои разногласия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским главной причиной ухода с должности. По его словам, ключевые проблемы возникли вокруг изменений, которые команда Министерства обороны начала внедрять в сфере управления и оборонных закупок.

16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины, за его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов. В тот же день парламент утвердил состав нового правительства, однако окончательные кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел тогда еще не были внесены.

Напомним, отставка Федорова стала причиной длительных акций в его поддержку. В Киеве и других городах Украины митингующие требовали вернуть его на должность. Протесты продолжаются более месяца - акции проходили и 18 августа.

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