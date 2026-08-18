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Лавров закатил истерику из-за ударов британских дронов по РФ: чем грозит Москва

Алексей Тесля
18 августа 2026, 22:02
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Россия якобы оставляет за собой право на ответные действия, заявил глава МИД РФ.
Лавров, война
Сергей Лавров истерит из-за помощи союзников Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

Важное:

  • Россия якобы оставляет за собой право на ответные действия
  • Москва истерит из-за ударов британских дронов по территории РФ

После сообщений об использовании Украиной британских беспилотников для атак по российской территории в Москве допустили возможные ответные меры в отношении Великобритании.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии российским пропагандистам.

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Комментируя информацию о применении украинскими силами британского вооружения, Лавров заявил, что Россия якобы оставляет за собой право на ответные действия, если сочтёт, что её интересам или имуществу причинён ущерб.

"Знаете, мне жалко Британию, если она будет воевать до самого конца", – сказал российский министр.

Он также заявил, что Москва может расценить непосредственное участие британских ракетных подразделений в атаках на территорию РФ как вовлечение Великобритании в войну.

"Мы также имеем право рассматривать вот это гордо объявленное прямое привлечение британских ракетных войск к ударам по Российской Федерации как участие в войне со всеми вытекающими из этого последствиями", – заявил Лавров.

Диалог Трампа и Путина под угрозой: эксперт назвал главный риск

После переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и появления информации о возможном выпуске ракет для Patriot на российских предприятиях в РФ могут усилиться настроения против дальнейших контактов с США. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

По его оценке, происходящее способно укрепить позиции сторонников продолжения войны внутри России и осложнить дальнейший диалог Москвы с Вашингтоном.

"Прежде всего это укрепляет позиции "партии войны" в России, то есть тех, кто выступает против любых договоренностей с США. Именно они сейчас будут убеждать Путина, что от переговоров с Трампом нужно отказаться вообще", – отметил эксперт.

Фесенко подчеркнул, что сохранение прямого общения между Трампом и Путиным остаётся одним из важных условий для возможного продвижения к прекращению войны.

Ранее Главред сообщал, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине производить по лицензии американское оружие, в частности зенитные ракеты-перехватчики Patriot.

Напомним, что Трамп на саммите НАТО впервые публично поддержал украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России, но переложил оценку этих действий на государственного секретаря Марко Рубио.

Как сообщалось, Россия пытается изменить отношение Дональда Трампа к войне в Украине и склонить его к решениям, выгодным Кремлю. В частности, одним из главных аргументов Кремля остается силовое давление.

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О персоне: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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Сергей Лавров атака дронов
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