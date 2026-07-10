Путин может остановить войну в этом году: СМИ выяснили, что станет последней каплей

Украина начала кампанию, которая оказывает давление на кремлевского диктатора.

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Украина может дожать диктатора / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/ssternenko

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Расширение Украиной зоны ударов вглубь РФ может стать вызовом для Кремля

Если Украина продолжит атаковать Россию, Путин может прекратить войну

Украина расширила зону ударов вглубь страны-агрессора России. Об этом стало известно после успешной атаки на крупнейший НПЗ РФ в Омске. Теперь под угрозой оказались и важнейшие российские объекты нефтегазовой промышленности в Западной Сибири, а также сотни ключевых военных объектов.

Как пишет издание The Wall Street Journal, по словам заслуженного научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джеймса Хендерсона, расширение зоны ударов вглубь РФ Украиной становится серьезным вызовом для энергетической системы противника.

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НПЗ в России / Инфографика: Главред

"В определенном смысле удар по Омску вполне может стать той каплей, которая переполнила чашу", - добавил он.

Украина оказывает давление на Путина своей воздушной кампанией

Стратегическая цель воздушной кампании Украины заключается в том, чтобы заставить кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина согласиться на прекращение войны вдоль нынешней линии фронта. Пока нет никаких признаков того, что этот подход работает.

Однако, как пояснил российский энергетический эксперт из Норвегии Михаил Крутихин, если украинские удары продолжатся, а топливный кризис в России усугубится, возникнут системные волновые эффекты.

В определенный момент такое нарастающее давление может заставить Путина прекратить войну. Украинские чиновники надеются, что это может произойти даже в этом году.

"Если учесть теорию стратегических игр, Путин притворяется, что он сумасшедший и что он не остановится. Однако в какой-то момент он остановится, потому что он рациональный игрок... Но для этого Россия должна испытать в пять-десять раз больше боли, чем сейчас", - сказал президент Киевской школы экономики и бывший министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов.

Украина будет наносить удары по РФ собственной баллистической техникой

Главред писал, что, по словам соучредителя и главного конструктора украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штилермана, осенью 2026 года Украина начнет испытывать собственную баллистическую ракету по вражеским целям.

Испытывать баллистическую ракету в первую очередь будут на хорошо защищенных военных предприятиях и в Москве. Штилерман убежден, что ПВО РФ не сможет ее должным образом перехватить.

Воздушная кампания Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что 10 июля в Краснодарском крае РФ был атакован Ильский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России.

Накануне бойцы СБУ нанесли удары по двум нефтебазам - в Ставрополе и Твери. Обе находятся примерно в 500 километрах от линии фронта. Также подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по резервному хранилищу для накопления и хранения топлива.

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удар по двум НПЗ, пункту дислокации ракетной бригады и терминалу перевалки нефтепродуктов в Крыму.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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