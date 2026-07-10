Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

Зооэксперты проекта Animal Wised объяснили, что выбор питомца связан не с любовью, а с холодным расчетом.

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Кот спит вместе с хозяином - зооэксперты назвали четыре причины этого / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Почему кот спит именно с вами

Какие сигналы свидетельствуют о доверии животного

Что означает, если кот спит у вас в ногах

Кошки выбирают человека для ночного сна не только из-за привязанности, но и из собственных практических соображений, связанных с безопасностью и комфортом. Зооэксперты проекта Animal Wised в видео на YouTube разложили это поведение животных на четыре конкретные причины.

Главред выяснил, почему кот спит с хозяином.

видео дня

Почему кот выбирает человека для сна: инстинкт самосохранения

В дикой природе кошки спят группами или рядом с особью, способной вовремя предупредить об опасности. Этот инстинкт полностью сохраняется и в домашних условиях, когда животное выбирает для ночного отдыха самое надежное, на его взгляд, место в доме.

"Если вы думаете, что ваш кот спит с вами исключительно из нежности, подождите, пока не узнаете практическую сторону этой привычки. Кошки выбирают человека для сна из собственных интересов, поэтому обратите на это внимание. Во-первых, они чувствуют себя с вами в безопасности - вы для них как личный ночной охранник", - отметили зооэксперты.

Тепло тела и запах хозяина: почему кот выбирает именно вас

Помимо ощущения защищенности, на выбор места для сна влияют физические сигналы, которые животное считывает подсознательно. По словам специалистов, эти признаки помогают коту четко определить, кого считать "своим".

"Это связано с тем, что вы излучаете тепло, поэтому вы, по сути, служите для них большим двуногим обогревателем. Ваша кошка также может выбрать вас для сна из-за вашего запаха. Не обижайтесь, но они улавливают знакомый аромат и думают: "Замечательно, этот человек принадлежит мне", - пояснили в Animal Wised.

Смотрите видео о том, почему кот спит рядом с человеком:

Поведение человека во сне влияет на выбор кота

Еще один важный критерий касается того, насколько активно человек ведет себя в постели. По наблюдениям специалистов, излишняя суета существенно снижает шансы стать избранным местом для отдыха животного.

"Важную роль играет то, насколько вы спокойны. Если вы мало двигаетесь во время сна - это дополнительный плюс. Никто не хочет засыпать рядом с живым "землетрясением"", - отмечают в Animal Wised.

Хотя в основе такого поведения лежит чистый прагматизм, эксперты отмечают: если кот регулярно выбирает именно вашу кровать или засыпает у вас на голове, это все равно лучший комплимент. Это означает, что среди всех обитателей дома животное официально признало вас своим самым любимым человеком, которому можно безоговорочно доверять.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью информирования пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут изучать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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