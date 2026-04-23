Почему кошка роется в вазоне: как отучить кошку рыть землю без криков и наказаний

Эксперт объяснила, что коты роют землю в комнатных растениях как проявление инстинктов и назвала простые способы, что помогают скорректировать это поведение.

Как отучить кота рыть землю без криков — почему кошки роют землю в вазонах

О чем идет речь в материале:

Что делать, если кот роет вазоны

Как отучить кота рыть землю

Как защитить вазоны от кота

Многие владельцы кошек сталкиваются с одной и той же проблемой — питомцы начинают рыть землю в вазонах, портить растения и разбрасывать почву по квартире. Часто это вызывает раздражение, но эксперты предупреждают, что крики и наказания только ухудшают ситуацию. Специалист по поведению кошек организации Wild at Heart Cats в видео на YouTube объясняет, что проблему стоит решать иначе.

Почему кошки роют землю в вазонах

Как отмечают эксперты, такое поведение — не "шалость", а естественный инстинкт животного.

"Приходится ли вам бороться с тем, что ваши кошки роют в ваших растениях? Как я всегда говорю, лучше сосредоточиться на профилактике такого поведения, а не на борьбе с ним и попытках его контролировать", — объясняет эксперт.

То есть главная ошибка владельцев — пытаться остановить поведение, вместо того чтобы его предотвратить.

Простой способ отучить кота рыть землю

Эксперт советует начать с самого простого — изменить доступ к земле.

"Очень простой способ предотвратить то, чтобы ваши кошки рыли землю у ваших растений, — это накрыть землю речными камешками, использовать алюминиевую фольгу или поставить растения в место, где кошки не смогут до них добраться", — отмечает она.

Такой подход работает без стресса для животного и не вызывает страха.

Почему камушки — это не только для кошек

Помимо защиты от кошек, этот метод имеет и дополнительные преимущества для самих растений.

"Эти камушки помогут предотвратить потерю воды, а также появление грибковых комаров. Они также могут помочь поддержать стебли, а для растений на открытом воздухе это предотвращает рост сорняков", — объясняет эксперт.

Таким образом, решение одновременно работает и для животных, и для вазонов.

Если ничего не помогает

Иногда даже профилактика не дает результата. В таком случае придется делать выбор.

"А если все остальное не поможет, ваши кошки должны быть гораздо важнее ваших растений. Поэтому избавьтесь от растений", — подчеркивает специалист.

Это радикальный, но честный подход, ведь комфорт животного должен быть приоритетом.

Чем заменить вазоны для кота

Эксперты советуют не просто запрещать, а предлагать альтернативу.

"Мы не можем просто сказать "нет". Мы должны сказать "нет, не это", но "да, это". Дайте своим кошкам растения, с которыми они могут играть и которые могут есть, например, кошачью траву или свежую кошачью мяту", — подытожила она.

Это позволяет удовлетворить естественные потребности животного без ущерба для дома.

Об источнике: Wild at Heart Cats Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде. Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем. Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

