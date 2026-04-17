Почему кот будит по ночам — настоящие причины, о которых догадываются единицы

Юрий Берендий
17 апреля 2026, 15:18
Эксперт объясняет, почему кошки будят по ночам, рассказывая об их естественных биоритмах, потребностях и ошибках владельцев, которые закрепляют такое поведение.
Почему кот будит по ночам — как приучить кота спать по ночам

О чем идет речь в материале:

  • Почему кот будит ночью
  • Что делать, если кот не дает спать
  • Как успокоить кота ночью

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой ночных пробуждений, когда питомец мяукает, прыгает или просто не дает спать. Часто это воспринимается как каприз или даже "месть", но эксперты уверяют — причина совсем другая. Сертифицированный специалист по поведению кошек проекта "Wild at Heart" Шани в видео на YouTube объясняет, что такое поведение заложено природой.

Главред выяснил, почему кот не спит ночью.

"Думаю, распространенное мнение заключается в том, что кошки специально дразнят, но это просто неправда. Это буквально в их ДНК", — объясняет эксперт.

Кошки активны не ночью

По ее словам, вопреки распространенному мифу, кошки не являются ночными животными.

"Многие люди думают, что кошки — ночные животные, хотя на самом деле они сумеречные, а это означает, что они наиболее активны на рассвете и в сумерках", — отмечает Шани.

Именно поэтому они просыпаются рано утром — это их естественный биологический ритм.

Почему кошки просыпаются ночью

По словам эксперта, есть две ключевые причины, почему кот будит хозяина.

"Две основные причины, почему кошки будят нас ночью: во-первых, чтобы привлечь внимание, то есть поиграть, или, во-вторых, чтобы поесть", — объясняет она.

Фактически это сигнал о неудовлетворенных потребностях.

"Если потребности вашего кота не удовлетворяются, он вам об этом непременно скажет", — добавляет специалистка.

Смотрите видео о том, что делать, если кот будит ночью:

Как отучить кота будить ночью

Чтобы решить проблему, важно правильно организовать режим животного.

"Мы должны играть с нашими котами по крайней мере два раза в день. В идеале, вам следует поиграть с котом непосредственно перед сном и накормить его, а также обеспечить кошек едой на ночь", — подчеркивает эксперт.

Кроме того, нельзя допускать длительного голодания.

"Заставлять кошек голодать дольше шести часов — абсолютно неразумно и противоречит их биологическим потребностям. Вы также можете использовать автоматические кормушки для влажного корма или другие автоматические кормушки, которые срабатывают примерно в самое важное время — с 4 до 5 утра", — подчеркивает Шани.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Ошибка, которую совершают почти все

Многие владельцы сами закрепляют нежелательное поведение.

"Если вы реагируете на то, что кошки вас будят, вы просто учите их, что именно так они получают ваше внимание", — объясняет она.

То есть любая реакция, даже негативная, работает как подкрепление.

Почему не стоит злиться на кота

Эксперт подчеркивает, что ожидать от кота "человеческого" поведения — ошибка.

"Мы просто не можем иметь нереалистичных ожиданий в отношении наших кошек — они не люди. Они не будут спать восемь часов в сутки. Наши кошки не являются негодяями. Они не злобны. Они просто пытаются получить то, что им нужно", — объясняет Шани.

Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

