Как быстро подстричь когти коту без истерик и агрессии: малоизвестный секрет

Стрижка когтей у кота для многих владельцев превращается в настоящий стресс — как для человека, так и для животного. Однако, как уверяют эксперты, главный секрет спокойной процедуры вовсе не в скорости или силе, а в правильном подходе. Клинический специалист по поведению кошек Аманда в видео на YouTube объясняет, что ключ к успеху — постепенное приучение и отсутствие негативных ассоциаций.
Как быстро и легко подстричь когти кошке
Самая распространенная ошибка — попытка подстричь все когти за один раз. Именно это вызывает панику у животного.
"Не пытайтесь обрезать все когти вашей кошки за один раз", — подчеркивает эксперт.
Вместо этого процедура должна быть постепенной: сегодня — один-два когтя, завтра — еще несколько. Такой подход позволяет кошке привыкнуть и не воспринимать процесс как угрозу.
Чем можно успокоить кошку, чтобы подстричь ей когти
Чтобы кот не боялся прикосновений к лапам, его нужно приучать к этому заранее.
"Стоит приучить кота к регулярному массажу когтей и лап, и каждый раз, когда вы делаете ему массаж лап, давайте ему лакомства, много хвалите и вознаграждайте за то, что он поднял лапу над землей", — объясняет Аманда.
Таким образом у животного формируется положительная ассоциация, что прикосновение к лапам означает что-то приятное.
Как правильно стричь когти коту
Во время процедуры важно внимательно наблюдать за сигналами животного. Если кот начинает нервничать — это знак немедленно остановиться.
"Заметив признаки какого-либо рефлекса сопротивления, что кошка хочет убежать, вам нужно немедленно остановиться, потому что если вы этого не сделаете, это только создаст негативную ассоциацию со всем процессом", — подчеркивает специалист.
Игнорирование этих сигналов может привести к тому, что каждая следующая стрижка будет еще сложнее.
Что сделать, чтобы кот не вырывался во время стрижки когтей
Если животное активно протестует, худшее решение — удерживать его силой.
"Если ваша кошка начинает громко реагировать или пытается отстраниться, пожалуйста, не сопротивляйтесь и отпустите ее", — советует эксперт.
Такой подход помогает избежать страха и агрессии в будущем.
Признаки стресса у кота
Кошка не всегда проявляет стресс явно. Иногда это можно заметить только по поведению.
"Она может стать очень, очень напряженной и скованной, и это еще один признак того, что ваша кошка находится в стрессовом состоянии и не хочет больше иметь дело со стрижкой когтей", — отмечает Аманда.
По ее словам, в таких случаях процедуру лучше отложить.
Об источнике: YouTube-канал "Cats"
Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.
