Почему кот кусается без причины: ветеринар назвала истинные причины

Кусание у кошек — это естественное инстинктивное поведение, однако его можно исправить с помощью правильного подхода к воспитанию и общению с животным.

https://glavred.info/dim/pochemu-kot-kusaetsya-bez-prichiny-veterinar-nazvala-istinnye-prichiny-10754783.html Ссылка скопирована

Почему кот кусается без причины

О чем идет речь в материале:

Почему кот кусается

Почему кот кусается без причины

Можно ли отучить кота кусаться

Многие владельцы кошек сталкиваются с ситуацией, когда питомец внезапно кусается — без видимой причины. Это вызывает удивление и даже раздражение. Но на самом деле такое поведение имеет четкое объяснение. Эксперт по поведению животных, объясняя проекту"Wild at Heart", подчеркивает, что проблема не в коте — а в условиях, которые мы для него создаем.

Главред выяснил, почему кот кусается без причины.

видео дня

Почему кот кусается

Прежде всего, важно понять главное: кусание для кота — естественное поведение.

"Кошкам нужно кусаться каждый день. Это инстинктивное поведение и потребность, и мы никогда не сможем полностью избавить кошек от кусания", — объясняет эксперт.

Смотрите видео о том, из-за чего кот начинает кусаться:

По ее словам, полностью отучить кота кусаться невозможно. Но можно научиться правильно управлять этим поведением.

Причина №1: инстинкты хищника никуда не делись

Даже домашняя кошка остается охотником. И если у нее нет возможности реализовать этот инстинкт, она находит альтернативу — например, ваши руки.

"Вы пригласили в свой дом свирепого хищника. И то, что мы держим кошек в помещении, не уничтожает их природные инстинкты", — подчеркивает специалист.

Именно поэтому регулярные игры — не развлечение, а необходимость.

Причина №2: вы не понимаете сигналов кота

Часто кот кусает не "просто так", а из-за дискомфорта во время контакта.

"Если ваш кот постоянно вас кусает, это означает, что вы не прислушиваетесь к языку тела и сигналам вашего кота", — отмечает эксперт.

Иными словами, кот предупреждает — но человек этого не замечает.

Сколько раз в день кормить кота / Инфографика: Главред

Причина №3: скука и недостаток стимуляции

Кошки, которые не получают достаточной активности, начинают искать способ развлечься. И кусание — один из них.

"Убедитесь, что ему не скучно и он не ведет себя так, чтобы привлечь внимание, потому что скучающим кошкам неизбежно случаются неприятности", — объясняет специалистка.

Именно поэтому важно создать для кота среду с игрушками, когтеточками и местами для активности.

Причина №4: привычка, которую вы сами закрепили

Многие владельцы даже не замечают, как сами усиливают нежелательное поведение.

"Это поведение не является плохим. Это инстинктивное поведение. И теперь они научились этому от вас, потому что вы подкрепили его тем, что они получают внимание", — объясняет эксперт.

Если кот получает реакцию (даже негативную), он запоминает это как эффективный способ взаимодействия.

Причина №5: неправильная реакция — наказание

Одна из самых больших ошибок — наказывать кота за кусание. Это не работает и даже ухудшает ситуацию.

"Наказание не работает. И поэтому наказание непреднамеренно также является подкреплением", — подчеркивает эксперт.

Вместо этого правильная стратегия — перенаправление внимания на игрушку или игру.

Главная мысль, которую подчеркивает эксперт, — кот не является "плохим".

"Ваша кошка — не негодяй, не дурак. Она просто реагирует на ту среду, которая ей предоставляется", — подытоживает специалистка.

Поэтому вместо того, чтобы бороться с поведением, стоит изменить подход: больше игр, внимания к сигналам животного и правильная среда.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Wild at Heart Cats Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними любимцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде. Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем. Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред