Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Кошки показывают живот не просто так — скрытый сигнал, который все игнорируют

Юрий Берендий
22 марта 2026, 03:36
Эксперты объяснили, что означает, когда кот показывает живот, и о чем свидетельствует такое поведение может свидетельствовать о доверии или защитной реакции.
Кошка падает на землю, когда видит хозяина — почему кошка показывает живот / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Зачем кот показывает живот
  • Почему мой кот показывает живот, а потом кусает
  • Что означает, когда кошка лежит на спине

Многие владельцы кошек уверены, что если питомец перевернулся на спину и показал живот — это приглашение к ласке. Но на самом деле такое поведение гораздо сложнее и имеет несколько важных значений, которые люди часто неправильно трактуют. Зооэксперты проекта "Feline Fanatics" в видео на YouTube объясняют, что за этим жестом стоят инстинкты, доверие и даже механизмы выживания.

Главред выяснил, почему кот ложится и показывает живот.

Почему кошки показывают живот

По словам экспертов, поведение кошек формировалось тысячелетиями и до сих пор сохраняет черты диких предков. Именно поэтому даже домашние питомцы часто ведут себя так, будто находятся в дикой природе. Кошки активно общаются языком тела, и каждое их движение имеет значение.

"Помахивание хвостом, дрожание усов, угол наклона ушей — все это средства коммуникации", — отмечают специалисты.

Какая зона у кошки самая уязвимая

Чтобы понять это поведение, важно учитывать анатомию животного.

"Живот является особенно уязвимой зоной для большинства животных, в том числе и для кошек. В дикой природе показывать живот было бы рискованным шагом, подвергающим животное потенциальной опасности", — объясняют эксперты.

Что означает, когда кот показывает живот

Как говорится в видео, это знак доверия, но не всегда просьба погладить. Когда кот демонстрирует живот в спокойной обстановке, это имеет положительное значение.

"Когда ваша кошка переворачивается на спину и показывает живот, это знак доверия и привязанности", – объясняют эксперты.

Таким образом животное демонстрирует максимальную открытость по отношению к человеку.

"По сути, она говорит, что доверяет вам настолько, что готова показать вам свою самую уязвимую сторону. Ваша кошка знает, что с вами она в безопасности", – добавляют они.

Однако важно не допускать распространенной ошибки.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

"Но важно понимать, что хотя показ живота является знаком доверия, это не всегда приглашение погладить его. Для некоторых кошек живот является зоной, к которой нельзя прикасаться, и попытка погладить его может привести к имитации нападения или настоящему нападению", – предупреждают специалисты.

Как правильно реагировать на такое поведение

Если кот часто показывает живот, это стоит воспринимать как положительный сигнал.

"Если ваша кошка часто показывает вам живот, воспринимайте это как комплимент. Это означает, что ей комфортно и она глубоко вам доверяет", – объясняют специалисты.

Впрочем, действовать нужно осторожно и постепенно.

"Начните с легких поглаживаний по голове или подбородку, и если она кажется благосклонной, можете решиться приблизиться к животу. Но всегда будьте готовы отступить, если она почувствует дискомфорт. Кошки, как и люди, имеют личные границы. Всегда уважайте и понимайте эти границы", — советуют эксперты.

Другая причина — защита, а не доверие

Как отмечают зооэксперты, в некоторых ситуациях такое поведение имеет совсем другое значение.

"Если чувствуют угрозу, некоторые кошки могут инстинктивно перевернуться на спину. Это не признак покорности, как это можно увидеть у собак. Напротив, это тактический ход. В таком положении кошки готовы использовать все четыре пары своих острых как бритва когтей и зубов в качестве защитного механизма", — объясняют эксперты.

Кошки могут так охлаждаться

Еще одна причина, которую часто игнорируют владельцы, связана с температурой.

"Другой причиной может быть регулирование температуры. В теплый день, когда палит солнце, или даже в уютном доме, кошки могут переворачиваться на прохладные поверхности, такие как плитка или паркет", – объясняют эксперты.

Это имеет практическое значение для организма животного.

"Прикладывая живот к этим прохладным поверхностям, они могут снизить температуру своего тела. Живот, на котором меньше шерсти и который более открыт, выполняет функцию теплоотвода", – добавляют специалисты.

Почему важно понимать эти сигналы

Неправильная интерпретация поведения кошки может испортить отношения с ней.

"Есть определенные действия людей, которые кошки втайне ненавидят, и очень важно их распознать и исправить, поскольку они могут навсегда испортить отношения между кошкой и ее хозяином", – подытожили эксперты.

Именно поэтому внимательное отношение к сигналам тела кота помогает построить доверие и избежать нежелательных реакций.

Об источнике: "Feline Fanatics"

Feline Fanatics — англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам, их поведению, психологии и уходу за домашними питомцами. Канал ориентирован на владельцев кошек и людей, интересующихся жизнью и привычками этих животных. В видео объясняют сигналы поведения кошек, их эмоции, способы коммуникации с людьми, а также дают практические советы по питанию, здоровью, воспитанию и построению доверительных отношений между человеком и животным.

Контент канала имеет познавательно-развлекательный формат и состоит из роликов-объяснений, списков фактов и рекомендаций.

Канал был создан в 2023 году и за несколько лет набрал значительную аудиторию. По состоянию на 2026 год у него около 200 тысяч подписчиков, более 40 миллионов просмотров и несколько сотен опубликованных видео.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять