Должны ли кошки выходить на улицу – ветеринар удивила признанием

Кошки, которых привыкли считать идеальными "домашними" любимцами, на самом деле имеют более сложные потребности, чем кажется, указала ветеринар.

https://glavred.info/dim/dolzhny-li-koshki-vyhodit-na-ulicu-veterinar-udivila-priznaniem-10737482.html Ссылка скопирована

Где лучше жить коту на улице или в квартире - должен ли кот выходить на улицу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Где лучше жить коту: на улице или в квартире

Жестоко ли оставлять кошку на улице

Может ли выжить домашний кот на улице

Вопрос, стоит ли выпускать кошек на улицу, уже много лет вызывает ожесточенные споры среди владельцев домашних питомцев. Одни уверены, что улица — это опасность, другие убеждены: замкнутая жизнь в четырех стенах вредит животному не меньше. Неожиданную и в то же время профессиональную позицию по этому поводу озвучила ветеринар проекта "Cats" в видео на YouTube.

Главред выяснил, нужно ли выгуливать кота.

видео дня

"Это может быть спорным, но я ветеринар, специализирующийся на мелких животных, и считаю, что кошки должны выходить на улицу", — сказала доктор Сара Вутен.

Почему кошек стали держать исключительно в помещении

По словам эксперта, исторически кошки всегда были животными открытого пространства. Они жили рядом с людьми и выполняли важную функцию — контролировали популяцию грызунов.

"Кошки раньше были в основном охотниками на открытом воздухе. Они жили с людьми и контролировали популяцию грызунов", — пояснила ветеринар.

Смотрите видео о том, можно ли домашнему коту гулять на улице:

Однако за последние десятилетия подход к содержанию кошек существенно изменился.

"Только в течение последних 40, 50, возможно, 60 лет мы начали держать этих животных в доме", — отметила доктор Сара Вутен.

Причиной стали опасения за безопасность животных, и во многих случаях они небезосновательны. Однако, по словам специалиста, жизнь исключительно в помещении имеет и серьезные минусы.

Какие проблемы возникают у кошек, которые не выходят на улицу

Хотя домашние кошки реже травмируются или болеют инфекционными заболеваниями, ветеринары все чаще сталкиваются с другими диагнозами.

"Сейчас мы видим больше хронических заболеваний, связанных со стрессом, скукой и тревогой. Мы сталкиваемся с ожирением. Это огромная проблема среди кошек, которые живут в помещении", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, стресс и отсутствие возможности реализовать естественное поведение могут провоцировать серьезные расстройства.

"Мы сталкиваемся с пороками и медицинскими проблемами, которые развиваются у кошек из-за стресса от содержания в помещении", — сказала ветеринар.

Она предупредила, что среди последствий — интерстициальный цистит, проблемы с мочеиспусканием, чрезмерное мяуканье, агрессия и разрушительное поведение.

"Они метят территорию мочой, мочатся вне лотка, царапают вещи, которые не должны царапать", — пояснила доктор Сара Вутен.

Почему улица может быть полезна для кота

По мнению специалиста, контролируемый доступ к улице способен существенно улучшить физическое и психологическое состояние животного.

"На улице кошки получают физическую нагрузку, они бегают, лазают, царапают, играют, используют свое тело так, как это свойственно кошкам", — отметила она.

Кроме движения, кошки получают и мощную сенсорную стимуляцию.

"Они видят птиц, детей, белок, могут просто вздремнуть на солнце и почувствовать траву", — сказала ветеринар.

По ее словам, такие кошки обычно имеют меньше стресса и поведенческих проблем.

Как безопасно позволить коту выходить на улицу

Ветеринар подчеркивает, что речь не идет о бесконтрольном выпуске животного. Существует несколько безопасных вариантов, один из них — выгул на поводке.

"Кота можно научить ходить на поводке. Лучше всего использовать шлейку, которая хорошо прилегает", — посоветовала доктор Сара Вутен.

Также возможен вариант огороженного двора или специального кошачьего вольера.

"Это замечательно, потому что, если вы держите кошку в нем, она не будет подвергаться никаким опасностям", — пояснила эксперт.

Дополнительно ветеринар советует позаботиться о безопасности животного с помощью современных технологий.

"GPS-трекер — это отличный способ быстро найти, где они находятся, и вернуть их домой", — отметила она.

Также важно установить микрочип.

"Микрочип не является GPS-трекером, он просто хранит информацию, которую можно сканировать в ветеринарных клиниках и приютах", — подытожила доктор Сара Вутен.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: YouTube канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред