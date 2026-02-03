Должны ли кошки выходить на улицу – ветеринар удивила признанием

О чем идет речь в материале:
Вопрос, стоит ли выпускать кошек на улицу, уже много лет вызывает ожесточенные споры среди владельцев домашних питомцев. Одни уверены, что улица — это опасность, другие убеждены: замкнутая жизнь в четырех стенах вредит животному не меньше. Неожиданную и в то же время профессиональную позицию по этому поводу озвучила ветеринар проекта "Cats" в видео на YouTube.
"Это может быть спорным, но я ветеринар, специализирующийся на мелких животных, и считаю, что кошки должны выходить на улицу", — сказала доктор Сара Вутен.
Почему кошек стали держать исключительно в помещении
По словам эксперта, исторически кошки всегда были животными открытого пространства. Они жили рядом с людьми и выполняли важную функцию — контролировали популяцию грызунов.
"Кошки раньше были в основном охотниками на открытом воздухе. Они жили с людьми и контролировали популяцию грызунов", — пояснила ветеринар.
Однако за последние десятилетия подход к содержанию кошек существенно изменился.
"Только в течение последних 40, 50, возможно, 60 лет мы начали держать этих животных в доме", — отметила доктор Сара Вутен.
Причиной стали опасения за безопасность животных, и во многих случаях они небезосновательны. Однако, по словам специалиста, жизнь исключительно в помещении имеет и серьезные минусы.
Какие проблемы возникают у кошек, которые не выходят на улицу
Хотя домашние кошки реже травмируются или болеют инфекционными заболеваниями, ветеринары все чаще сталкиваются с другими диагнозами.
"Сейчас мы видим больше хронических заболеваний, связанных со стрессом, скукой и тревогой. Мы сталкиваемся с ожирением. Это огромная проблема среди кошек, которые живут в помещении", — подчеркнула эксперт.
По ее словам, стресс и отсутствие возможности реализовать естественное поведение могут провоцировать серьезные расстройства.
"Мы сталкиваемся с пороками и медицинскими проблемами, которые развиваются у кошек из-за стресса от содержания в помещении", — сказала ветеринар.
Она предупредила, что среди последствий — интерстициальный цистит, проблемы с мочеиспусканием, чрезмерное мяуканье, агрессия и разрушительное поведение.
"Они метят территорию мочой, мочатся вне лотка, царапают вещи, которые не должны царапать", — пояснила доктор Сара Вутен.
Почему улица может быть полезна для кота
По мнению специалиста, контролируемый доступ к улице способен существенно улучшить физическое и психологическое состояние животного.
"На улице кошки получают физическую нагрузку, они бегают, лазают, царапают, играют, используют свое тело так, как это свойственно кошкам", — отметила она.
Кроме движения, кошки получают и мощную сенсорную стимуляцию.
"Они видят птиц, детей, белок, могут просто вздремнуть на солнце и почувствовать траву", — сказала ветеринар.
По ее словам, такие кошки обычно имеют меньше стресса и поведенческих проблем.
Как безопасно позволить коту выходить на улицу
Ветеринар подчеркивает, что речь не идет о бесконтрольном выпуске животного. Существует несколько безопасных вариантов, один из них — выгул на поводке.
"Кота можно научить ходить на поводке. Лучше всего использовать шлейку, которая хорошо прилегает", — посоветовала доктор Сара Вутен.
Также возможен вариант огороженного двора или специального кошачьего вольера.
"Это замечательно, потому что, если вы держите кошку в нем, она не будет подвергаться никаким опасностям", — пояснила эксперт.
Дополнительно ветеринар советует позаботиться о безопасности животного с помощью современных технологий.
"GPS-трекер — это отличный способ быстро найти, где они находятся, и вернуть их домой", — отметила она.
Также важно установить микрочип.
"Микрочип не является GPS-трекером, он просто хранит информацию, которую можно сканировать в ветеринарных клиниках и приютах", — подытожила доктор Сара Вутен.
Об источнике: YouTube канал "Cats"
Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.
