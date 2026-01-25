Тайная жизнь кошек: что они делают, когда остаются одни дома

Даже когда хозяина нет дома, кот живет полноценной жизнью, спит, играет, исследует территорию и придерживается своей кошачьей рутины.

https://glavred.info/dim/taynaya-zhizn-koshek-chto-oni-delayut-kogda-ostayutsya-odni-doma-10735259.html Ссылка скопирована

Что делают кошки, когда остаются дома одни — скучно ли коту дома в одиночестве / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Чем занимается моя кошка весь день, когда меня нет дома

Скучают ли кошки дома

Пока хозяева на работе или по делам, домашние кошки живут по собственному, четко выстроенному сценарию, в котором сон, охота, наблюдение и ритуалы занимают ключевое место. Об этом сообщают зооэксперты проекта "Cats" в видео на YouTube.

Главред выяснил, что делает кот, когда остается один дома.

видео дня

Что делает кот большую часть дня

Зооспециалисты отмечают, что сон — главное занятие кошек в отсутствие человека.

"Здоровые взрослые кошки проводят от 12 до 16 часов в день, спя, хотя большую часть этого времени они проводят в цикле легкого сна", — объясняют эксперты проекта "Cats".

При этом котята, пожилые или больные животные могут спать еще больше, и это считается нормой.

Что делают кошки, когда остаются дома одни

Вторую важную часть дня кошки посвящают еде. Речь идет не только о сухом или влажном корме, но и об инстинктивной "охоте".

"Они очень любят играть с едой, поэтому такие вещи, как головоломки с едой, кормушки без мисок и бросание сухого корма — это отличный способ стимулировать их ум", — говорится в видео.

Смотрите видео о том, скучают ли кошки по своим хозяевам:

Именно поэтому оставлять коту интерактивные кормушки — хорошее решение для его психического здоровья.

Лоток как индикатор здоровья

Посещение туалета — еще один регулярный ритуал. "Большинство взрослых здоровых кошек посещают лоток для туалета от двух до четырех раз в день. Если они ходят туда чаще, покажите их ветеринару", — советуют ветеринары.

Любые изменения в этой привычке могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Скучно ли кошке дома одной

Кошки известны своей чистоплотностью, и это не преувеличение.

"На самом деле они тратят от 15 до 50 % своего времени на уход за собой", — отмечают эксперты.

Такой уход является нормой, если не появляются залысины, покраснения или раздражения кожи.

Что делают кошки, когда им нечего делать

Даже квартирные кошки много времени проводят, исследуя пространство.

Специалисты объясняют, что кошки "любят бродить, исследовать и лазить", а животные, имеющие доступ к улице, могут за один выход проходить большие территории в поисках добычи.

Игры и охотничьи инстинкты

Охота — еще одна неотъемлемая часть кошачьей жизни. "Кошки любят подкрадываться и набрасываться на свои игрушки, насекомых или что-либо другое, что их развлекает", — отмечают зооспециалисты.

Если игрушек нет, кот легко найдет им замену среди вещей хозяина.

Царапание — не вред, а потребность

Эксперты добавляют, что царапание — это не прихоть, а естественное поведение.

"Это не только полезно для здоровья когтей, но и растягивает все мышцы и является способом, которым они помечают вещи своим запахом", — говорится в видео.

Именно поэтому котам важно иметь и вертикальные, и горизонтальные дряпки.

Какое любимое развлечение кота

Кошки обожают осматривать мир с высоты.

Они часто сидят "на холодильнике, высокой книжной полке или ветке дерева" и просто наблюдают за окружающей средой.

Маркировка и любовь к рутине

Кошки — территориальные животные, которые регулярно помечают свое пространство запахами. В то же время они очень ценят стабильность.

"Им нравится делать одни и те же вещи в одно и то же время каждый день", — объясняют эксперты.

Рутина снижает стресс и помогает коту чувствовать себя в безопасности, даже когда хозяина нет дома.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: YouTube канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред