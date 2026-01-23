Укр
Можно ли кошкам давать молоко – ветеринар удивила вердиктом

Юрий Берендий
23 января 2026, 03:39
Ветеринар с 20-летним опытом опровергла популярный миф и объяснила, почему на самом деле молоко может навредить здоровью взрослых кошек.
Можно ли кошкам давать молоко – ветеринар удивила вердиктом
Можно ли кошкам давать молоко – вредно ли молоко для кошек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Можно ли кошкам молоко
  • Можно ли давать кошкам коровье молоко
  • Вредно ли молоко для кошек

Образ кота с блюдцем молока настолько укоренился в культуре, что кажется непреложным истиной. Но действительно ли это так и безопасно ли молоко для взрослых кошек? Ветеринар с более чем 20-летним опытом работы с мелкими животными доктор Сара Вутен из проекта "Cats" в видео на YouTube дала четкий и порой неожиданный ответ.

Главред выяснил , можно ли кошкам молоко.

Почему котятам можно молоко, а взрослым кошкам — нет

По словам эксперта, молоко является естественной пищей только на очень раннем этапе жизни кошек.

"Котята действительно пьют молоко, но это кошачье молоко. Они пьют только молоко своей матери", — пояснила доктор Сара Вутен.

Впрочем, этот период длится недолго. Уже в возрасте шести-восьми недель котята переходят на твердую пищу и больше не нуждаются в молочных продуктах.

"Обычно большинство котят до шести-восьми недель жизни питаются исключительно твердой пищей. И они не должны пить молоко или есть молочные продукты в любом количестве", — подчеркнула ветеринар.

Смотрите видео о том, безопасно ли молоко для кошек:

Почему кошкам нравится молоко, если оно им вредит

Несмотря на вред, многие кошки буквально тянутся к молоку. По мнению доктора Вутен, причина кроется в психологических ассоциациях.

"Одна из теорий заключается в том, что они просто ассоциируют его с комфортом кормления матерью, и это для них как положительные воспоминания", — отметила она.

Однако ностальгия по кошачьему возрасту не означает пользу для здоровья. Наоборот — для большинства кошек молоко становится источником проблем.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Непереносимость лактозы у кошек: что происходит с организмом

Ключевая проблема заключается в физиологии взрослых кошек.

"Проблема в том, что большинство взрослых кошек не переносят лактозу. Им не хватает фермента, необходимого для переваривания молока", — пояснила доктор Сара Вутен.

В результате даже небольшое количество молока может вызвать серьезный дискомфорт.

"Употребление молока может вызвать у этих кошек расстройство желудочно-кишечного тракта, рвоту, мягкий стул, чрезмерное газообразование, боль в животе", — отметила ветеринар.

Почему молоко вредно для кошек

Однако, по словам ветеринара, некоторые кошки действительно могут переваривать лактозу. Но даже в этом случае молоко не является полезным продуктом.

"Когда вы думаете о том, чтобы дать кошке молоко, вы думаете о коровьем или козьем молоке. Но кошки на самом деле не должны пить молоко других видов", — подчеркнула Вутен.

Кроме того, молоко — чрезвычайно калорийный продукт.

"Одна чашка молока содержит около 150 калорий. Оно содержит много жира, а также много сахара", — пояснила ветеринар.

Регулярное употребление молока может привести к ожирению, нарушению обмена веществ и дисбалансу питательных веществ.

Можно ли добавлять молоко в кошачий корм

Идея "немного молока для вкуса" тоже не выдерживает критики.

"Если вы добавляете молоко в их еду, и им это очень нравится, то они, скорее всего, наедятся молоком и не будут есть свою еду", — предупреждает эксперт.

Со временем это может привести не только к проблемам с пищеварением, но и к недоеданию и ожирению.

Безопасная альтернатива молоку для кошек — что делать, если кошка обожает молоко

Если кот настойчиво тянется к стакану с молоком, существуют специальные продукты, адаптированные для кошек.

"Есть безопасные для кошек молочные продукты, например безлактозное молоко для кошек", — отметила доктор Сара Вутен.

В то же время даже такие продукты не стоит давать ежедневно.

"Их все равно следует рассматривать как периодические лакомства", — подчеркнула она.

Ключевое правило — лакомства не должны превышать 10% от суточной нормы калорий.

В целом, она резюмирует, что позиция эксперта однозначна.

"Не давайте кошкам молоко. Не давайте кошкам коровье молоко, козье молоко", — подчеркнула доктор Сара Вутен.

Если же очень хочется побаловать любимца, стоит выбирать только специальные продукты для кошек и в минимальных количествах.
Об источнике: YouTube канал "Cats"

Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

