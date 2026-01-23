Можно ли кошкам давать молоко – ветеринар удивила вердиктом

О чем идет речь в материале:
Образ кота с блюдцем молока настолько укоренился в культуре, что кажется непреложным истиной. Но действительно ли это так и безопасно ли молоко для взрослых кошек? Ветеринар с более чем 20-летним опытом работы с мелкими животными доктор Сара Вутен из проекта "Cats" в видео на YouTube дала четкий и порой неожиданный ответ.
Почему котятам можно молоко, а взрослым кошкам — нет
По словам эксперта, молоко является естественной пищей только на очень раннем этапе жизни кошек.
"Котята действительно пьют молоко, но это кошачье молоко. Они пьют только молоко своей матери", — пояснила доктор Сара Вутен.
Впрочем, этот период длится недолго. Уже в возрасте шести-восьми недель котята переходят на твердую пищу и больше не нуждаются в молочных продуктах.
"Обычно большинство котят до шести-восьми недель жизни питаются исключительно твердой пищей. И они не должны пить молоко или есть молочные продукты в любом количестве", — подчеркнула ветеринар.
Почему кошкам нравится молоко, если оно им вредит
Несмотря на вред, многие кошки буквально тянутся к молоку. По мнению доктора Вутен, причина кроется в психологических ассоциациях.
"Одна из теорий заключается в том, что они просто ассоциируют его с комфортом кормления матерью, и это для них как положительные воспоминания", — отметила она.
Однако ностальгия по кошачьему возрасту не означает пользу для здоровья. Наоборот — для большинства кошек молоко становится источником проблем.
Непереносимость лактозы у кошек: что происходит с организмом
Ключевая проблема заключается в физиологии взрослых кошек.
"Проблема в том, что большинство взрослых кошек не переносят лактозу. Им не хватает фермента, необходимого для переваривания молока", — пояснила доктор Сара Вутен.
В результате даже небольшое количество молока может вызвать серьезный дискомфорт.
"Употребление молока может вызвать у этих кошек расстройство желудочно-кишечного тракта, рвоту, мягкий стул, чрезмерное газообразование, боль в животе", — отметила ветеринар.
Почему молоко вредно для кошек
Однако, по словам ветеринара, некоторые кошки действительно могут переваривать лактозу. Но даже в этом случае молоко не является полезным продуктом.
"Когда вы думаете о том, чтобы дать кошке молоко, вы думаете о коровьем или козьем молоке. Но кошки на самом деле не должны пить молоко других видов", — подчеркнула Вутен.
Кроме того, молоко — чрезвычайно калорийный продукт.
"Одна чашка молока содержит около 150 калорий. Оно содержит много жира, а также много сахара", — пояснила ветеринар.
Регулярное употребление молока может привести к ожирению, нарушению обмена веществ и дисбалансу питательных веществ.
Можно ли добавлять молоко в кошачий корм
Идея "немного молока для вкуса" тоже не выдерживает критики.
"Если вы добавляете молоко в их еду, и им это очень нравится, то они, скорее всего, наедятся молоком и не будут есть свою еду", — предупреждает эксперт.
Со временем это может привести не только к проблемам с пищеварением, но и к недоеданию и ожирению.
Безопасная альтернатива молоку для кошек — что делать, если кошка обожает молоко
Если кот настойчиво тянется к стакану с молоком, существуют специальные продукты, адаптированные для кошек.
"Есть безопасные для кошек молочные продукты, например безлактозное молоко для кошек", — отметила доктор Сара Вутен.
В то же время даже такие продукты не стоит давать ежедневно.
"Их все равно следует рассматривать как периодические лакомства", — подчеркнула она.
Ключевое правило — лакомства не должны превышать 10% от суточной нормы калорий.
В целом, она резюмирует, что позиция эксперта однозначна.
"Не давайте кошкам молоко. Не давайте кошкам коровье молоко, козье молоко", — подчеркнула доктор Сара Вутен.
Если же очень хочется побаловать любимца, стоит выбирать только специальные продукты для кошек и в минимальных количествах.
